Belçika, İran'a Askeri Destek Vermeyecek

04.03.2026 23:28
Savunma Bakanı Francken, Belçika'nın ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyeceğini açıkladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin İran'a karşı ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyeceğini duyurdu.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, federal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin Savunma Komisyonu, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaları görüşmek üzere toplandı.

Francken, burada "Belçika'nın Orta Doğu'da ortaklarına destek vermeye hazırlandığı" şeklindeki açıklamalarına ilişkin parlamento üyelerinin sorularını yanıtladı.

Henüz resmi bir destek talebi almadıklarını ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini aktaran Francken, Ürdün veya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden "uluslararası hukuka uygun" talep gelmesi halinde harekete geçmeye hazır olacaklarını belirtti.

Francken, Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak talep gelmesi halinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de yardım etmekle yükümlü olacaklarını ifade etti.

Bu ülkelere yardımlarla, ABD ve İsrail'e yardım arasında ayrım yapan Francken, Washington ve Tel Aviv'in İran'a saldırılarının "uluslararası hukuka aykırı" olduğunun altını çizdi.

Francken, ABD ve İsrail'in saldırılarına katılmanın farklı bir konu olacağına işaret ederek, "Bunu yapmayacağız." dedi.

Kaynak: AA

