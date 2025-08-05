Belçika, İsrail'in Ufuk Avrupa Programına Erişim Kısıtlamasını Destekliyor - Son Dakika
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Belçika, İsrail'in Ufuk Avrupa Programına Erişim Kısıtlamasını Destekliyor

05.08.2025 15:47
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Belçika, İsrail'in bilimsel araştırmalar için Ufuk Avrupa programına erişiminin kısıtlanmasını destekledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin, İsrail'in bilimsel araştırmaların desteklenmesine yönelik Ufuk Avrupa programına erişiminin kısıtlanmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu teklifine destek verdiğini duyurdu.

Bakan Prevot, X hesabından yaptığı açıklamada, "(AB) dönem başkanı Danimarka bu önlem için nitelikli çoğunluğu sağlamayı başarırsa bu, nihayet İsrail hükümetini ve ekonomik çıkarlarını hedef alan ilk somut Avrupa yaptırımı olacak." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun İsrail'in Ufuk Avrupa programına erişiminin kısıtlanmasına yönelik teklifine destek verdiklerini vurgulayan Prevot, Tel Aviv'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik taahhütlerine uymadığını belirtti.

Prevot, İsrail'in taahhütlerine uymaması nedeniyle bu ülkeye karşı Ortaklık Anlaşması kapsamında "daha somut önlemlere ilişkin tekliflerini hızla sunması" için AB Komisyonuna çağrıda bulundu.

Gazze'ye havadan yapılan yardımların "geçici çözüm" olduğunu kaydeden Prevot, "Gazze'ye insani yardımların tam ve kesintisiz erişimini sağlamak için harekete geçmeliyiz. İsrailli esirlerin akıbeti de büyük endişe kaynağı; koşulsuz serbest bırakılmaları çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu 28 Temmuz'da, İsrail'in bilimsel araştırmaların desteklenmesine yönelik Ufuk Avrupa programına katılımının kısmen askıya alınmasını içeren tekfinin üye ülkelere sunulduğunu açıklamıştı.

AB'nin bilimsel araştırma, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki faaliyetlerini destekleyen Ufuk Avrupa programının 2021-2027 yılları için 95,5 milyar avro bütçesi bulunuyor.

Askıya alma kararı, Ufuk Avrupa kapsamında yer alan 10,1 milyar avroluk bir program olan Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı'na odaklanıyor.

Öte yandan, İsrail, AB'nin Ufuk Avrupa programına 2021 yılında katılmıştı.

Teklifin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nde üye ülkelerin nitelikli çoğunluğun bunu desteklemesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika, İsrail'in Ufuk Avrupa Programına Erişim Kısıtlamasını Destekliyor - Son Dakika

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