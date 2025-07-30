Belçika, Savaş Suçu İşleyen İki İsrailli Askeri UCM'ye Sevk Etti

Belçika Federal Savcılığı, ülkede Gazze'de savaş suçu işlediklerine dair şikayet üzerine gözaltına alınıp sorgulanan 2 İsrailli askerin dosyasını, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk etme kararı aldığını açıkladı.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Brüksel merkezli Hind Recep Vakfının, Belçika'nın Boom kasabasındaki Tomorrowland Festivali'ne katılmak üzere ülkeye gelen 2 İsrailli asker hakkında 18 ve 19 Temmuz'da şikayette bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Federal Savcılığın şikayeti inceledikten sonra İsrailli askerlerin dosyalarını UCM'ye sevk etme kararı aldığı belirtilerek kararın Belçika'nın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda ve adaletin düzgün bir şekilde işlemesi için alındığı kaydedildi.

Hind Recep Vakfından 21 Temmuz'da yapılan açıklamada, Belçika Federal Polisinin Gazze'de savaş suçu işledikleri şikayeti üzerine 2 İsrailli askeri gözaltına alıp sorguladığı belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklamasında vatandaşlarının gözaltında sorguya alındığını doğrulamış fakat gerekçesine değinmemişti.