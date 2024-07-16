Belçikalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Hilde Vautmans Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Belçikalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Hilde Vautmans Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Belçikalı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Hilde Vautmans hakkında Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma, EPPO savcısının gözetiminde Federal Polis tarafından yürütülüyor. Vautmans'ın eski çalışanları tarafından yapılan suçlamaları reddettiği ve soruşturma hakkında bilgisi olmadığını belirttiği ifade edildi. AP, yaklaşık 2 yıl önce yolsuzluk skandalıyla gündeme gelmişti.

16.07.2024 19:05
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Belçikalı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Hilde Vautmans hakkında Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın Avrupa Kamu Savcılığı Ofisine (EPPO) dayandırdığı haberine göre, soruşturma EPPO savcısının gözetiminde Federal Polis tarafından yürütülüyor.

EPPO, AB fonlarını kötüye kullandığından şüphelenilen Vautmans hakkında federal polisten talep ettiği raporda yeterli kanıtların sağlanmasının ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Vautmans'ın eski çalışanları mayısta yerel basına yaptığı açıklamada, Belçikalı milletvekilini kendilerini AP'deki görevleriyle alakasız pozisyonlarda çalıştırmakla suçlamıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Vautmans, basında yer alan haberlerin dışında soruşturma hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Vautmans, "Eğer gerçekten bir soruşturma varsa, tam bir işbirliği yapmaya hazırım. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede dinlenmeyi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

AP'de yolsuzluk skandalı

AP, yaklaşık 2 yıl önce yolsuzluk skandalı ile gündeme gelmişti. Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde, 2 AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Cozzolino ve Tarabella, 2 Şubat 2023'te dokunulmazlıkları kaldırıldıktan bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Son olarak 14 Nisan 2023'de Kaili de olmak üzere tüm tutuklular şartlı tahliye edilmişti.

Öte yandan Belçika Federal Savcılığı tarafından yönetilen soruşturmanın çıkmaza girdiği eleştirileri yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçikalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Hilde Vautmans Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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