Belçika\'da Türk Gastronomisi Etkinliği Siyasetçileri Buluşturdu

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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği etkinliğe katılan siyasetçiler mantı yaptı.

YEE tarafından organize edilen Türk gastronomisi etkinliğinde farklı partilerden Belçikalı siyasetçiler, Türk şeflerin rehberliğinde masa etrafında bir araya geldi.

Önce hamuru yoğuran, daha sonra mantıyı açan, pişiren ve en son sosunu dökerek hazırladıklarını tadan siyasetçiler, keyifli anlar geçirdi.

YEE Belçika Koordinatörü Bekir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Türk gastronomisi üzerinden pozitif gündem oluşturarak, farklı partilerden Belçikalı politikacıları bir araya getirip Türk kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.

Aydın, "Gastronominin birleştirici bir gücü var. Apolitik bir alan. Belçika, Türk yemeklerini seviyor. Oldukça yoğun ilgi olduğunu gördük. Bu nedenle Türk gastronomisi üzerinden ilerlemek istedik." diye konuştu.

"Türk kültürü Brüksel'de önemli bir yere sahip"

Belçika'daki bölgesel hükümetlerden Brüksel Başkent Bölgesi'nin Başbakanı Rudi Vervoort da AA muhabirine, Brüksel'in kültürel anlamda çeşitliliğe sahip bir şehir olduğunu belirterek, kent sakinlerinin birbirlerini tanıyarak, Brüksel'i keşfetmesi gerektiğini vurguladı.

Türk kültürünün tanınmasına yönelik her etkinliğin onurlandırılması gerektiğine işaret eden Vervoort, "Türk kültürü Brüksel'de önemli bir rol oynuyor. Öncelikle nüfus varlığı açısından ama aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel varlık açısından da bakıldığında Türk kültürü Brüksel için önemli." diye konuştu.

Belçika Federal Parlamentosu Milletvekili ve Sosyalist Parti Grup Lideri Ahmed Laaouej de Türk gastronomisine ait yemekleri tatmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Türk kültürünün Brüksel için çok önemli olduğunu belirten Laaouej, "Burada Türk dostlarımla birlikte olduğum için çok mutluyum." dedi.

Başkent Brüksel Bölgesi Milletvekili Françoise Schepmans da Türk yemeği yapma deneyiminin kendisi için yeni olduğunu belirterek, etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Başkent Brüksel Bölgesi Milletvekili Sadık Köksal, Gent Belediyesi Meclisi Üyesi Mehmet Sadık Karanfil, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkilileri ile birçok Türk ve Belçikalı davetli katıldı.

Etkinliğin sonunda davetliler, piyanoyla Türk müzikleri dinletisi eşliğinde mantı ile Türk mutfağından diğer lezzetleri tattı.