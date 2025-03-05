Belediye Başkanı Kaya, Gençlerin İstihdam Sorununu Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belediye Başkanı Kaya, Gençlerin İstihdam Sorununu Değerlendirdi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Erdoğdu Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelerek işsizlik sorununu gündeme getirdi. Kamuda işe alımların yetersiz olduğunu ve mülakat sisteminin adaletsizlik yarattığını ifade etti.

05.03.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Erdoğdu Mahallesi'nde yapılan iftar programı sonrasında gençleri dinledi, işsizlikle ile ilgili konuştu. Zor bir tablonun içerisinde Belediye'yi yönettiklerini belirten Kaya, "Milyonlarca gencimiz maalesef işsiz. Kamuda işe alımlar da yeterli olmadığı için belediyeler iş kapısı olarak görülüyor. ve insanlarımız belediyelere iş için geliyor. Kamuda işe alımlarda ise bir mülakat garabeti var. 'Mülakatı kesinlikle kaldıracağız' diyerek söz verdiler ama kaldırmadılar" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftar programları kapsamında dün akşam Erdoğdu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İftar programına, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, 1 Nolu Erdoğdu Mahalle Muhtarı Şenol Yılmaz,  Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, çok sayıda mahalle muhtarı ve mahalle sakini katıldı. Kaya, Erdoğdu Merkez Cami'de kılınan teravih namazı sonrasında, vatandaşlara Ortahisar Belediyesi tarafından dökülen lokmalardan ikram etti.

Gençler, işsizlikten şikayet etti

İftar sonrası mahalle halkıyla sohbet eden Kaya, kısıtlı imkanlara ve üzerlerindeki baskılara rağmen halkın takdirini kazanan pek çok çalışma yaptıklarını söyledi. Gençlerin işsizlikle ilgili şikayetlerini dinleyen Başkan Kaya, işsizliğin sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin çok acı bir gerçeği olduğunu dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi'nden binlerce kişinin iş talebinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Kaya, "Gerçekten çok zor bir tablonun içerisinde belediyeyi yönetiyoruz. Rahata erersek, yeni tesisler açarsak, buralarda ben de gençlerin çalışmasını istiyorum. Fakat tablo o kadar sıkıntılı ki… Önümüzü görebilsek ben de size rahat konuşurum ama şu anda maalesef önümüzü göremiyoruz. Yarın neyle karşı karşıya kalacağımı dahi öngöremiyorum. Televizyonlarda görüyorsunuz, belediye başkanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Gerçekten yarın bizim başımıza ne gelecek, bunu ön göremiyorum. Evden çıkarken bazen hanıma, 'Hakkını helal et' diyorum. Başımıza ne gelir, Allah bilir" diye konuştu.

"'Dayın' yoksa mülakatta seni eliyorlar"

Başta gençler olmak üzere ülkede milyonlarca insanın işsiz olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Gençlerimizin sıkıntısı işsizlik. Çok haklısınız ama bu sadece sizin değil bütün Trabzon'un, hatta bütün Türkiye'nin sorunu. Milyonlarca gencimiz maalesef işsiz. Üniversite mezunu gençlerimiz bile işsiz. İnşaat mühendisi, makine mühendisi, mimar, avukat… Okumuşlar ama iş bulamıyorlar. Ülkede şu anda böyle bir sıkıntı var. Kamuda işe alımlar da yeterli olmadığı için, belediyeler iş kapısı olarak görülüyor. ve insanlarımız belediyelere iş için geliyor. Kamuda işe alımlarda ise bir mülakat garabeti var. Allame-i cihan olsan, mesleğinin en iyi olsan bile arkanda bir 'dayın' yoksa mülakatta seni eliyorlar. Geçen seçimlerde 'Mülakatı kesinlikle kaldıracağız' diyerek söz verdiler ama kaldırmadılar. Bu şekilde çok sayıda insanın hakkı yendi, yenmeye de devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, bu akşam da Ortahisar Belediyesi tarafından Boztepe ve Yenicuma mahalleleri arasındaki Halk Ekmek büfesi önünde kurulan iftar sofrasında, mahalle sakinleriyle birlikte iftar yapacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Kaya, Gençlerin İstihdam Sorununu Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:53:58. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Kaya, Gençlerin İstihdam Sorununu Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.