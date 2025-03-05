Belediye Başkanı Kaya, Gençlerin İstihdam Sorununu Değerlendirdi

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Erdoğdu Mahallesi'nde yapılan iftar programı sonrasında gençleri dinledi, işsizlikle ile ilgili konuştu. Zor bir tablonun içerisinde Belediye'yi yönettiklerini belirten Kaya, "Milyonlarca gencimiz maalesef işsiz. Kamuda işe alımlar da yeterli olmadığı için belediyeler iş kapısı olarak görülüyor. ve insanlarımız belediyelere iş için geliyor. Kamuda işe alımlarda ise bir mülakat garabeti var. 'Mülakatı kesinlikle kaldıracağız' diyerek söz verdiler ama kaldırmadılar" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftar programları kapsamında dün akşam Erdoğdu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İftar programına, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, 1 Nolu Erdoğdu Mahalle Muhtarı Şenol Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, çok sayıda mahalle muhtarı ve mahalle sakini katıldı. Kaya, Erdoğdu Merkez Cami'de kılınan teravih namazı sonrasında, vatandaşlara Ortahisar Belediyesi tarafından dökülen lokmalardan ikram etti.

Gençler, işsizlikten şikayet etti

İftar sonrası mahalle halkıyla sohbet eden Kaya, kısıtlı imkanlara ve üzerlerindeki baskılara rağmen halkın takdirini kazanan pek çok çalışma yaptıklarını söyledi. Gençlerin işsizlikle ilgili şikayetlerini dinleyen Başkan Kaya, işsizliğin sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin çok acı bir gerçeği olduğunu dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi'nden binlerce kişinin iş talebinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Kaya, "Gerçekten çok zor bir tablonun içerisinde belediyeyi yönetiyoruz. Rahata erersek, yeni tesisler açarsak, buralarda ben de gençlerin çalışmasını istiyorum. Fakat tablo o kadar sıkıntılı ki… Önümüzü görebilsek ben de size rahat konuşurum ama şu anda maalesef önümüzü göremiyoruz. Yarın neyle karşı karşıya kalacağımı dahi öngöremiyorum. Televizyonlarda görüyorsunuz, belediye başkanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Gerçekten yarın bizim başımıza ne gelecek, bunu ön göremiyorum. Evden çıkarken bazen hanıma, 'Hakkını helal et' diyorum. Başımıza ne gelir, Allah bilir" diye konuştu.

"'Dayın' yoksa mülakatta seni eliyorlar"

Başta gençler olmak üzere ülkede milyonlarca insanın işsiz olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Gençlerimizin sıkıntısı işsizlik. Çok haklısınız ama bu sadece sizin değil bütün Trabzon'un, hatta bütün Türkiye'nin sorunu. Milyonlarca gencimiz maalesef işsiz. Üniversite mezunu gençlerimiz bile işsiz. İnşaat mühendisi, makine mühendisi, mimar, avukat… Okumuşlar ama iş bulamıyorlar. Ülkede şu anda böyle bir sıkıntı var. Kamuda işe alımlar da yeterli olmadığı için, belediyeler iş kapısı olarak görülüyor. ve insanlarımız belediyelere iş için geliyor. Kamuda işe alımlarda ise bir mülakat garabeti var. Allame-i cihan olsan, mesleğinin en iyi olsan bile arkanda bir 'dayın' yoksa mülakatta seni eliyorlar. Geçen seçimlerde 'Mülakatı kesinlikle kaldıracağız' diyerek söz verdiler ama kaldırmadılar. Bu şekilde çok sayıda insanın hakkı yendi, yenmeye de devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, bu akşam da Ortahisar Belediyesi tarafından Boztepe ve Yenicuma mahalleleri arasındaki Halk Ekmek büfesi önünde kurulan iftar sofrasında, mahalle sakinleriyle birlikte iftar yapacak.