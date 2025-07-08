Belediye Başkanlarına Yönelik Rüşvet Soruşturması

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmanın sahibi Baki Nugay (şüpheli) ile görüştüğü ve hak ediş ödemeleri kapsamında haksız para talebinde bulunduğu ifade edildi.

Firma yetkililerinin konuyla ilgili belediyenin temizlik işlerinden sorumlu çalışanı Özcan Zenger'e yönlendirildiği, yetkililerin Zenger ile yaptıkları görüşme sonrasında birçok farklı tarihte tanıkların İstanbul ve Adana'da Zenger ile buluştuğu, bu kişilerin banka hesaplarına gönderilen paranın bankadan çekilerek Zenger'e elden teslim edildiği belirtilen yazıda, bu durumun HTS kayıtları ve dekont tarihlerinden de tespit edildiği aktarıldı.

Yazıda, "Her ne kadar şüpheli Zeydan Karalar ile Özcan Zenger suçlamaları kabul etmemiş ise de aleyhlerinde ifade veren şüpheli Baki Nugay ile tanıkların yaklaşık 6-7 sene önceki eylemleri kurgulamış olmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, nitekim para verdiklerine ilişkin kayıtları o dönem tuttukları, aksi halde üzerinden uzun zaman geçen bu eylemleri hatırlamalarının mümkün olmayacağı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Savcılığın sevk yazısında, Zenger'in İstanbul'a gelerek tanıklarla buluşması ve Adana'ya geri dönmesi dikkate alındığında, parayı teslim almak için İstanbul'a geldiğine ilişkin şüphe olmadığı belirtildi.

Yazıda, şüpheli ve tanık beyanlarının delillerle tutarlı olduğu, Karalar ile Zenger'in şirket yetkililerinden hak ediş ödemeleri kapsamında yaptıkları baskıyla maddi menfaat elde ettikleri ve "irtikap" suçunu işledikleri vurgulandı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı ile Başkan Tutdere'nin ifadeleri çelişkili bulundu

Yazıda, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Ceyhan Kayhan'ın belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmadan hem kendi hesabına hem de elden maddi menfaat elde ettiği anlatıldı.

Tanık yüklenici firma yetkilisinin, görüştüğü belediye başkanının kendisini başkan yardımcısına yönlendirdiğini belirttiği aktarılan yazıda, şüpheli Abdurrahman Tutdere'nin beyanında şirket yetkilisini tanımadığını dile getirdiği belirtildi.

Yazıda, Kayhan'ın İzmir'de elden para teslim aldığı ve bunu şahsi hesabına transfer ettirdiği, Adıyaman'da bulunan bir firmaya da yüklenici firma yetkilisine ödeme yaptırttığı anlatıldı.

"Tanık savcılıkta ifade verirken şüphelinin ısrarla tanığı aradığı" tespiti

Ödemeyi yapan kişinin tanık olarak alınan ikinci beyanında, tanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bulunduğu esnada Kayhan'ın ısrarla araması dikkate alındığında, hakkındaki iddialar bakımından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı.

Yazıda, şüpheli Ceyhan Kayhan'ın hak ediş ödemeleri kapsamında firma yetkililerini para vermeye zorladığı, maddi menfaat temin ettiği ve "irtikap" suçunu işlediği kaydedildi.

Şüpheliler Kazım Gökhan Yankılıç, Burak Kangal ve Rabil Artan'ın, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği mal varlıklarını üzerlerine yaparak aklamaya çalıştıkları ifade edilen yazıda, Artan'ın üzerine kayıtlı aracı Akpolat'ın kullandığı, yine bu kişinin üzerine alınan taşınmazda Akpolat'ın eski eşinin oturduğu anlatıldı.

Yazıda, Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç'ın üzerine alınan lüks dairede Akpolat'ın oturduğu, Akpolat'ın bacanağı Burak Kangal'ın üzerine Beykoz'daki Acarkent villalarından birinin alındığı ancak buranın boş durduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu araç ve taşınmazların parasının banka hesaplarında bulunmadığı, ödemelerin nakit olarak yapıldığı belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Burak Kangal hesabından Acarkent'te bulunan villa için gönderilen 25 milyon TL'nin şüpheli tarafından hesaba yatırıldığı, satıcının hesabına gönderildiği tespit edilmiş ancak bu paranın öncesine ait kaynağının belli olmadığı, evinde bulunan dövizleri bozdurup hesabına yatırdığını iddia ettiği görülmüştür. Yine 25 milyon TL'ye aldığını iddia ettiği taşınmazın bulunduğu sitede bu paraya ya da bu paranın iki katına aynı tip villayı almanın mümkün olmadığı emlak sitelerinden görülmüştür. Bu haliyle Rıza Akpolat'ın arkadaş ve kayın hısımları olan kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazanç ile almış olduğu taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığının kaynağını aklamaya çalıştığı, şüphelilerin de Akpolat'ın bu fiiline iştirak ettikleri hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılmıştır."