Belediye Yöneticilerinin Tutukluluk Hali Devam Ediyor - Son Dakika
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Belediye Yöneticilerinin Tutukluluk Hali Devam Ediyor

21.05.2025 22:33  Güncelleme: 23:52
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İstanbul'da terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 10 belediye yöneticisinin tutukluluğu devam ediyor. Duruşmada sanık avukatları, protesto göstererek iddianameyi eleştirdi ve suistimal iddialarında bulundu.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 11 Şubat'ta düzenlenen baskınlarla gözaltına alınıp tutuklanan ve terör örgütü ile koordineli olarak "Kent Uzlaşısı" ile belediyelere yerleştirildikleri iddiasıyla yargılanan 10 belediye yöneticisi hakkında mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Karar adliye önünde protesto edildi. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, "Hala tek adam zihniyeti merkezden yönetmek istiyor. Bunu kabul etmiyoruz." dedi. Sanık avukatları da iddianameyi düzenleyen savcılar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat ve avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıkların savunmalarının ardından savcı mütalasını açıkladı. Tutukluluğun  devamını istedi. Mütalaaya karşı yaklaşık 30 avukat görüş bildirdi, tahliye istedi.

"Bir tarafta barış süreci, bir tarafta cadı avına çıkılan iddianameler..."

Sanıklardan Elif Gül'ün avukatları, "Bir taraftan barış sürecinden bahsederken bir taraftan cadı avına çıkılan iddianameler söz konusu. Devlet kendi yurttaşıyla kavga halinde. Bugün 3 tane Kürt toplansa 6 tane polis oluyor" dedi.

Gül'ün avukatlarından Sinan Zincir ise, " Meral Danış Beştaş, Ali Kenanoğlu gibi isimler de buradaydı. Bu isimler iddianamedeki 'örgüt'ün bir numaralı üyeleri.... Aman dikkat edelim. Çok tehlikeli (!)" şeklinde tepki gösterdi.

Güliz Alpaslan'ın avukatı ise 8 Mart eylemine katılan müvekkilinin basın açıklaması yaparken çekilen fotoğraflarının iddianamede "silahlı terör örgütü üyeliği"ne delil olarak yer almasına karşı, "Savcı çok çaresiz kalmış belli ki... Bir basın açıklaması ne zamandır 'Silahlı terör örgütü üyeliği' olarak kabul ediliyor? İddianame somut delillerle gerekçelendirilmiş bir şey yok. İddianamede suç tarihi olarak gözaltı tarihi verilmiş. Herhangi bir illiyet bağı yok." dedi.

"İddianameyi düzenleyen her iki savcı hakkında da suç duyurusunda bulunacağız"

Sanık avukatları, "İddianameyi düzenleyen her iki savcı hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Dayanaksız suçlamar var" dedi.

Yaklaşık sekiz buçuk saat süren duruşmada ara karar açıklandı. Sanıklar hakkında MASAK'tan istenilen raporun akıbetinin sorulması ve Terörle Mücadele Şubesi'nden HDK ve 'Kent Uzlaşısı' ile ilgili bilgi notu istendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, davayı 18 Eylül tarihine bıraktı. Sanık avukatları duruşmanın 4 ay sonraya ertelenmesine tepki göstererek salondan ayrıldı.

" Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir süreç başlatıldı ancak..."

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar ise, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şubat ayında kapsamlı bir operasyon yapıldı. Bir kentin, halkın kendi kendisini yönetmesi için çeşitli çalışmalarda bulunabilir. Bugün iktidar aklı farklı kesimlerin bir araya gelerek belediye yönetmesine karşı çıkarak bu kayyumları maalesef ki atamakta. Bugün arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.  Biz halkın yönetmediği belediyeciliği kabul etmiyoruz. Bugün bahsettikleri bir süreç var. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir süreç başlatıldı ancak, demokratik toplumun inşasında ve demokratik anayasanın oluşmasında bu kararların yer alamayacağını biliyoruz. Bu kararı kınıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Hala tek adam zihniyeti merkezden yönetmek istiyor. Bunu kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Yöneticilerinin Tutukluluk Hali Devam Ediyor - Son Dakika

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