Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış - Son Dakika
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Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
24.07.2026 10:39
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Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada tanık olarak ifade veren ünlü spiker Mutlu Ulusoy, tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile festival sonrasında başlayan duygusal ilişkisini itiraf etti.

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen adli soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tanık olarak ifade veren spiker Mutlu Ulusoy, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile aralarında yasak aşk yaşandığını ve rüşvet iddialarına konu olan ödemeler için aracılık yaptığını itiraf etti.

FESTİVALİN ARDINDAN SEVGİLİ OLMUŞLAR

Şile Belediyesi tarafından 25 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin sunuculuğunu üstlenen Mutlu Ulusoy, verdiği tanık ifadesinde çarpıcı detaylar paylaştı. Ulusoy, dev organizasyonun hemen ardından Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile aralarında duygusal bir birlikteliğin başladığını anlattı.

Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

"ÇOCUKLARI İÇİN EVLİLİĞİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Evli olan tutuklu eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile ilişkisinin detaylarını aktaran Ulusoy, Kabadayı'nın kendisiyle birlikte olduğu dönemde mevcut evliliğini sırf çocukları için kağıt üzerinde sürdürdüğünü söylediğini belirtti.

Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

BELEDİYEDE İŞE BAŞLAYIP 2 AY SONRA İSTİFA ETMİŞ

İlişkilerinin başlamasının ardından belediye bünyesinde kadroya girdiğini belirten Ulusoy, Ekim 2024 tarihinde Şile Belediyesi'nde resmen işe başladığını kaydetti. Belediyenin sosyal medya biriminde yaklaşık 2 ay boyunca görev yaptığını ifade eden ünlü spiker, daha sonra kendi isteğiyle istifa ederek kurumdan ayrıldığını söyledi.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİNİN PARASI İÇİN ARACILIK YAPMIŞ

Tanık ifadesinde soruşturmanın rüşvet ayağına ilişkin de kritik açıklamalarda bulunan Ulusoy, festival ihalesini rüşvet karşılığında aldığı iddiasıyla aynı dosyada tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil konusuna değindi. Ulusoy, Berkant Acil'in belediyeden alması gereken hak ediş ücretlerini tahsil edebilmesi adına bizzat devreye girdiğini, konuyla ilgili Özgür Kabadayı ile görüşerek aracılık yaptığını itiraf etti.

"KIRMIZI ŞEYTANLAR" MİMİKLERİYLE VİRAL OLMUŞTU

Soruşturmanın odağındaki Mutlu Ulusoy, 2015 yılında televizyon ekranlarında spor haberlerini sunarken canlı yayında Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger'in adını telaffuz etmekte zorlanması ve hemen ardından Manchester United kulübünün lakabı olan "kırmızı şeytanlar" ifadesini kullanırken sergilediği jest ve mimikleriyle sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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Son Dakika Güncel Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    Her şey çok güzel olmuş 4 1 Yanıtla
  • sare2020 sare2020:
    Bİ BENİM YASAK ASKİM YOK?? 3 1 Yanıtla
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