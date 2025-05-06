Belediyelerin Sorunlarını Bakanlarla Görüşen TBB Başkanvekili Karalar: "Sorunları Çözemezsek Cumhurbaşkanı'ndan Randevu İsteyeceğim"

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyelerin SGK borçları konusunda dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası ve TOKİ yetkilileriyle görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan randevu talep ettiğini belirterek, belediyelerin yaşadığı sorunların çözülmemesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da yer aldığı bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Karalar, Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin mali yapısının bozulduğunu kaydetti. Karalar, belediyelerin sorunlarının çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İller Bankası ve TOKİ yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

"Paralar milletin hizmetinden kesiliyor"

Belediyelerin sorunlarının giderek derinleştiğini ifade eden Karalar, "Ekonomik şartlar herkesi etkilediği gibi belediyeleri de etkiliyor" dedi. Direkt kaynağından kesilen SGK borçlarıyla İller Bankası payının belediyeleri zorladığının altını çizen Karalar, "Borçların çok yüksek faizle tahsil edilmesi sadece CHP'li belediyeleri değil, bütün belediyeleri sıkıntıya sokuyor. Biz de anlatıyoruz. Sonuçta bu paralar, milletin hizmetinden kesiliyor. Emtia farkları olağanüstü arttı, gelirler aynı oranda artmadı. Ben bu duruma, 'Engelleyici politika' demesem bile halk bunu böyle okuyor. Örneğin, projeler onaylansa dahi kredilerin onaylanmadığı bir gerçek" ifadelerini kullandı.

"AKP'li belediyeler de şikayetçi"

Karalar, kaynağından kesilen borçların yalnızca CHP'li belediyeleri değil, AKP ve MHP idaresindeki belediyeleri de olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Cumhur İttifakı belediyeleri de şikayetçi" diye konuştu. Belediyelerin giderek daha da kötüleşen mali yapısının düzelmesi için yasal düzenlemenin gerekli olduğunu belirten Karalar, belediyelerin gelirlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Devlet hiçbir zaman böyle yapmadı"

Karalar, belediyelerin karşı karşıya bırakıldığı mevcut ekonomik zorluklara yönelik ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bundan beş yıl önceki hizmet kabiliyetinde değiller. Çünkü gelir artıyor ama gider daha çok artıyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 43, dolayısıyla gelir yüzde 43 artıyor ama yüzde 100'e varan gider kalemleri var. Gider gelirden daha fazla arttığı için belediyelerin iş yapma kabiliyeti düşüyor. Gelirlerin artırılması lazım. Birikmiş borçları bu şekilde kesmek doğru değil. Devlet hiçbir zaman böyle yapmadı. Birikmiş borçları yaydı, geçmiş faizleri sildi ya da yarı yarıya düşürdü. Düşük faizle ödemeyi kolaylaştırdı. Bunu yapsın, ondan sonra belediyeler SGK'ya vergi yatırmazsa kessin. Ama ilk önce bu kaosu, bu dağ gibi birikmiş borçları yapılandırmalı. Bunun yanında, hep diyorlar ya 'Bu borçlar CHP'li belediyelerin borçları. CHP zamanında çok arttı.' Bu da doğru değil. Ben bunu Bakan'a da söyledim, biz yaklaşık 400 milyon dolar geçmiş borç ödedik. Bir de beş sene önceki enflasyonla ya da işçi alacağıyla şimdikinin arasında tam 20 kat fark var."

"Gerekirse Erdoğan ile görüşürüm"

CHP'li Karalar, belediyelerin sorunlarının çözümüne yönelik gerçekleştirdiği temaslarla ilgili de bilgi verdi. Karalar, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede belediyelerin gelirini artırıcı politikaların hayata geçirilmesi önerisinde bulunduğunu söyledi. Karalar, belediyelerin sorunlarına yönelik dün TOKİ ve İller Bankası yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiği dile getirdi.

TBB Başkanvekili Karalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da randevu istediğini belirtti. Sorunların çözümüne yönelik gerçekleştireceği görüşmelerden sonuç alamazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini ifade eden Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cevdet Yılmaz ile kesintilerin yarattığı olumsuzlukları ve gelir artışını, belediyelerin mevcut gelir durumunu konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce belediye başkanlığı yaptığı için yaşadığımız sorunları daha iyi anlar diye düşünüyoruz. Ona da kesintilerin yarattığı olumsuzlukları anlatırız. Çözümü var çünkü."

"Deprem bölgesine özellikle destek verilmesi gerekiyor"

Deprem bölgesindeki belediyelerin özellikle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Karalar, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesi için ayrı bir destek vermeleri gerekiyor. Onu talep edeceğim. Deprem gören 11 ile gelir ilavesi yapmak lazım. Bakan Şimşek ile görüştüğümüzde deprem bölgesinde konut konusunda hükümetin zaten faaliyette olduğunu söyledi. Ama yol yapmak, altyapı yapmak belediyelere kalıyor, ev yapmak yetmez. Deprem illerinin tamamının gelirleri çok düştü. Bunu görüşeceğiz."