Belen\'de Hafriyat Kamyonunda Yangın

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücü A.K. idaresindeki 33 CCB 04 plakalı hafriyat kamyonunun, Belen- Antakya çevreyolu Kıcı mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Kamyonunu kenara çeken A.K'nın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen sürücü A.K. hastaneye kaldırıldı.
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