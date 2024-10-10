Belen Nesil Coşğun'un katiline müebbet hapis - Son Dakika
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Belen Nesil Coşğun'un katiline müebbet hapis

Istinaf mahkemesi, avukat Coşğun'un katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı.

10.10.2024 13:47
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İstinaf mahkemesi, Ankara'da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katili Muhammet Balcı'ya, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 14 Mayıs'ta karara bağlanan avukat Belen Nesil Coşğun cinayetiyle ilgili davanın istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemece verilen hükümde, usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığına, sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasının yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, "Delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır." denildi.

KADES'ten yardım istemişti

Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan, 15 Haziran 2023'te, şiddet tehdidi altındaki kadınların yardım istemesine imkan tanıyan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etti.

Adresten 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi de kız arkadaşının intihar ettiğini bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u, asansör kapısı önünde yerde yatarken buldu.

Ankara Barosuna kayıtlı avukat Coşğun'un, göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğunu belirleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Balcı, 14 Mayıs 2024'deki karar duruşmasında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası aldı.

Kaynak: AA

Muhammet Balcı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Balcı, Belen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belen Nesil Coşğun'un katiline müebbet hapis - Son Dakika

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