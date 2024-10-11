Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' Filmi Türkiye'de Prömiyer Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' Filmi Türkiye'de Prömiyer Yaptı

Belkıs Bayrak\'ın \'Gülizar\' Filmi Türkiye\'de Prömiyer Yaptı

'Gülizar', Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metraj filmi olarak Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi.

11.10.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖNETMEN Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metraj filmi 'Gülizar', 49'uncu Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini, 72'nci San Sebastian Film Festivali'nde Avrupa prömiyerini yaptıktan sonra Türkiye prömiyerini Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Yönetmen Bayrak, "Kadın bir yönetmen olarak bir kadının hikayesini anlatmak, çok olağan bir durum. Perdede kadınların görünürlüğünü önemsiyorum" dedi.

Yönetmen Belkıs Bayrak'ın, üniversitede yüksek lisans eğitimi sırasında hocasının kendisine ilettiği hikayeyi pandemi sürecinde senaryolaştırdığı 'Gülizar' filmi, bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışıyor. Bayrak'ın 2019 yılında başladığı senaryo yazım sürecinin tamamlanmasıyla 2022 yılında çekimlere başlandı. Türkiye ile Kosova'da çekimleri tamamlanan film, yönetmen Bayrak'ın da ilk uzun metraj filmi oldu. Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın hikayesini anlatan film, dünya prömiyerini Kanada'da düzenlenen 49'ncu Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini 72'nci San Sebastian Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Türkiye prömiyerini de Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirerek seyirciyle buluştu.

5 YILLIK SERÜVEN

Altın Portakal Film Festivali'nde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Belkıs Bayrak, "Üniversitede yüksek lisans eğitimim sırasında hocamın bana ilettiği hikayeyi değiştirmemle başladı. Pandemi sürecinde senaryo yazımıyla ilgilendik. Pandemi sonrasında da çekimlerine başladığımız 5 yıllık bir serüven. Dünya prömiyerini Kanada'da yapmak muazzam, İspanya'daki San Sebastian'da gösterilmek muhteşem, hepsinin kendine ait heyecanları var. Altın Portakal'da Türkiye prömiyeri yapmak, çok başka bir duyguymuş. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye izleyicisiyle buluşmak mükemmel" dedi.

ÇEKİMLER TÜRKİYE VE KOSOVA'DA

Çekimlerin Türkiye ve Kosova'da yapıldığını belirten Bayrak, "Zorlu koşullara rağmen planladığımız şekilde ilerledik. 2 sene oyuncu arayışım vardı. Ecem'in oyunculuğunu görünce Gülizar'ın o olduğunu hissettim. 1 gün içerisinde konuştuk ve anlaştık. Emre karakterini oynayacak kişiyi arama süreci biraz uzun oldu. Beklenen bir oyunculuk metodu vardı ancak onun dışında bir şey istiyordum. Oynamalarını istediğim 1 sahne oldu ve o sahnede filme en yakın hayal ettiğim oyunculuğu Bekir Behrem oynadı" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM'

Kadınların hikayelerinin daha fazla anlatılması gerektiğini söyleyen Bayrak, "Niye bu zamana kadar kadınları perdede izlemedik, niye bu zamana kadar bu hikayelere tanık olmadık. Aslında bu olması gereken bir şey. Sürdürülmesi gereken bir durum. Türkiye özelinde üzerine daha çok film yapılması, daha çok bu konular üzerine tartışma alanı oluşturulması gereken bir durum. Kadın bir yönetmen olarak bir kadının hikayesini anlatmak, çok olağan bir durum. Perdede kadınların görünürlüğünü önemsiyorum" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Film Festivali, Kültür Sanat, Edebiyat, Yönetmen, Türkiye, Toronto, Güncel, Kültür, Sinema, Sanat, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' Filmi Türkiye'de Prömiyer Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Bakan Kurum: ’Hatay’ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir’ Bakan Kurum: 'Hatay'ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir'
17:37 Listeye giren yeni firmalar var Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
08:45 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı
08:32 Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
08:26 Ölümden dönmüştü Duayen gazeteci Reha Muhtar’ın sağlık durumunda son gelişme Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 19:00:10. #1.11#
SON DAKİKA: Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' Filmi Türkiye'de Prömiyer Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.