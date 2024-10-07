Ben-Gvir: 120 Binden Fazla Silah Dağıtıldı - Son Dakika
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Ben-Gvir: 120 Binden Fazla Silah Dağıtıldı

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 7 Ekim'den bu yana 120 binden fazla silah dağıtıldığını duyurdu.

07.10.2024 15:46
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığını ve silahlanmanın devam edeceğini belirtti.

Ben-Gvir, X platformundan yaptığı açıklamada, "120 binden fazla silah uygun bulunan vatandaşlara dağıtılırken, on binlercesi de şartlı onay aldı." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde dindar, laik, sağcı ve solcu binlerce gönüllüye silah eğitimi vermek için 900'den fazla yeni sınıf açtıklarını aktaran İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Sayısız eleştiri aldık ama kararlıydık, İsrail'i silahlandırmaya devam etme niyetindeydik ve yaptık. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Ben-Gvir, Gazze'deki İsrailli esirler evlerine dönene kadar Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da, İran'da, Batı Şeria'da ve "düşmanlarının ayak bastığı her yerde tam bir zafer elde etmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini" savundu.

Lübnan sınırındaki durumun kötüleşmesine rağmen Ben-Gvir, "Kuzeydeki İsrailliler kentlerine güvenli bir şekilde dönecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi çevresindeki, Batı Şeria'daki ve Lübnan sınırındaki İsraillileri silahlandırma politikası yürütüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir: 120 Binden Fazla Silah Dağıtıldı - Son Dakika

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