Ben-Gvir'den Filistinli Mahkumlara Kısıtlama - Son Dakika
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Ben-Gvir'den Filistinli Mahkumlara Kısıtlama

17.07.2025 19:24
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İsrail Bakanı Ben-Gvir, Filistinli mahkumlara en az imkân sunulması gerektiğini belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, idam yasası geçene kadar hapishanelerdeki Filistinlilere en az imkanın sunulması için çalıştığını belirterek cezaevlerindeki Filistinlilerin aç bırakılmasıyla övündü.

Yerel basına göre, İsrail Sivil Haklar Derneği, hapishanelerdeki Filistinlilerin sistematik şekilde gıda kısıtlaması ve işkence koşullarında tutulduğuna dair delillerin ışığında suç duyurusunda bulundu.

Sivil Haklar Derneği, hapishanelerde fiziksel ve cinsel şiddet, ölümler, yaralanmalar, cop, göz yaşartıcı gaz ve köpeklerin kullanılması, aşırı kalabalık, soğuk havaya maruz bırakma, su kesintileri, güneş ışığı ve hava eksikliği gibi uygulamaları gösteren kanıtları mahkemeye sundu.

Derneğin 2024'te sunduğu ve savcılık tarafından kabul edilerek davaya dönüşen dosya hakkında konuşan Sivil Haklar Derneği avukatı Oded Feller, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinli güvenlik mahkumlarının aç bırakılması, örgütsel veya güvenlik gerekliliğini yansıtmamaktadır. Bunlar, Bakan (Ben-Gvir) istediği ve Cezaevi Servisi ile Başsavcı izin verdiği için gerçekleşiyor. Kahanist bir bakanın popülist, ırkçı ve sadist takıntısının gerçekleştirilmesi nedeniyle cezaevlerinde uygulanan bu korkunç işkence ve istismar politikası, Filistinlilerden, özellikle de aralarında tutuklu olanlardan intikam almak isteyen ve bir devletin terör örgütü gibi davranmaması gerektiğini unutan bazı kesimler arasında popülerlik kazanıyor."

Gazze'deki İsrailli esirlerin, Filistinli esirlere uygulanan insanlık dışı muamele nedeniyle kötü şartlara maruz kaldığı, Filistinli esirlerin durumundaki düzelmenin Gazze'deki İsrailli esirlerin şartlarını da olumlu yönde etkilediği aktarıldı.

Ben-Gvir duruşmayı bastı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Yüksek Mahkeme'de görülen davanın duruşmasını bastı.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli mahkumlara en az imkanın sunulması için çalışmakla övündü.

İdam cezası gelene kadar Filistinlilere en az imkanın sunulmasını sağlamak için duruşmaya katıldığını belirten Ben-Gvir, mahkumların hayat koşulları ve hapis cezalarıyla ilgili davayı "tuhaf" olarak niteledi.

Ben-Gvir, Gazze'de İsrailli esirlerin "aç bırakıldığını ve işkenceye maruz kaldığını" ileri sürerek mahkemeyi İsrailli esirler yerine Filistinli esirlerle ilgilenmekle ve menülerinin dengeli, sağlıklı ve yeterli olup olmadığını sorgulamakla suçladı.

İsrailli esir, Filistinlilere yapılan muamele nedeniyle şartlarının kötüleştiğini yazdı

Öte yandan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eli Sharabi, Filistinli esirlere yapılan muamelenin kendilerinin şartlarını da kötüleştirdiğini yazdı.

Sharabi, serbest bırakıldıktan sonra mayıs ayında yazdığı kitapta, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Filistinli esirlere uygulanan muameleyi kendilerine uyguladığını kaydetti.

Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere günde sadece bir öğün yemek verileceği yönündeki açıklamasına işaret eden Sharabi, "Bundan sonra bizim de günde sadece bir öğün yemek alacağımızı bildirdiler. O zamana kadar, bu olaydan önceki aylarda bize çay bile veriyorlardı. İkna etmeye çalıştık ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ben-Gvir'den Filistinli Mahkumlara Kısıtlama - Son Dakika

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