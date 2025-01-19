Ben-Gvir'den İstifa Açıklaması - Son Dakika
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Ben-Gvir'den İstifa Açıklaması

İsrail'in ateşkesi sonrası Ben-Gvir istifa edeceğini duyurdu, Netanyahu'dan teklifler aldı.

19.01.2025 01:16
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Gazze'de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almak" gibi tekliflerde bulunduğunu öne sürdü.

İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesiyle istifa edeceğini duyurması üzerine, Netanyahu'nun kendisini ikna etmeye çalıştığını dile getirdi.

Ben-Gvir, anlaşmanın ikinci aşamasının devreye girmesiyle hükümetten istifa edeceğini açıklayan Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ile kendisine Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurulmasını teklif ettiğini anlattı.

Netanyahu'nun ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'yi görevden almayı vaat ettiğini aktaran Ulusal Güvenlik Bakanı, Başbakan'ın "bunu Ben-Gvir adına yaptığını açıklamayı sunduğunu" öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtildi.

Koalisyondaki aşırı sağcı bakana hükümetten istifa çağrısı

Ben-Gvir, ilerleyen saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasından sonra Gazze'ye saldırılara kesin bir şekilde geri döneceğini belirtmediğini aktardı.

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından koalisyon ortağı Smotrich'in de anlaşmanın "ne kadar özensiz olduğunu" anlayacağını umduğunu kaydeden Ben-Gvir, Smotrich'e "Bu teslim olma anlaşmasının birinci aşamasını engellememe yardımcı olmasan da ikinci aşamasını engellememe yardımcı ol. İsrail Başbakanına istifa edeceğini söyle ancak İsrail ordusu kararlı bir şekilde savaşa başlarsa hükümete birlikte döneceğimizi duyuralım." ifadeleriyle seslendi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan Ben-Gvir'e yanıt

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaptığı yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı'nın Ben-Gvir'in adına görevden alınması vaadi verildiği iddiasını yalanladı.

Katz, "Genelkurmay Başkanı'nın herhangi bir siyasi meseleyle ilişkili olmadığını ve ilişkilendirilmeyeceğini" ifade etti.

Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer üyeleriyle birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.

Smotrich ise anlaşmaya karşı olduğunu ve 42 günün sonunda ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeden Gazze'ye saldırıların yeniden başlaması gerektiğini belirtmişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) uygulamaya geçeceği açıklanmıştı.

Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürmüştü.

İsrail Başbakanı, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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