Ben Gvir ve Bakanlar İstifaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ben Gvir ve Bakanlar İstifaya Hazırlanıyor

Yahudi Gücü Partisi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından sonra hükümetten istifa edecek.

18.01.2025 22:48
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Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacak.

Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.

Ben-Gvir istifa edeceğini açıklamıştı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurmuştu.

Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmaya karşı olduğunu yineledi

Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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