Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi - Son Dakika
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Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi

Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de camilerde program düzenlendi

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mersin'de Toroslar ilçesi Halkkent Emir Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programında şehitler ve Filistin için dua edildi. Hatay'da İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Cami'de ilahiler okundu ve dua edildi. Osmaniye'de Bülbül Camii'nde ilahiler okundu ve dua edildi.

24.02.2024 20:58
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Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

Mersin

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Toroslar ilçesi Halkkent Emir Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından şehitler ve Filistin için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da Berat Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Berat Kandili münasebetiyle Bülbül Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında, ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi - Son Dakika

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