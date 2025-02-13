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Berat Kandili Etkinlikleri Türkiye'nin Batısında

Berat Kandili Etkinlikleri Türkiye\'nin Batısında

Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te camilerde Berat Kandili programları düzenlendi.

13.02.2025 22:16
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Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar, namaz kılıp, dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Bilecik

Bilecikİl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından Vali Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında dualar edildi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, yatsı namazı öncesi verdiği vaazda, ramazan ayına az bir süre kaldığını belirterek, "Bu aylar, değişim yaşadığımız, gidişatımızı düzeltme gayretinde olduğumuz, ruh dünyamızı olgunlaştırdığımız ve ibadetler ile kulluk bilincine erdiğimiz zamanlardır. Bu zaman dilimleri, kulluk şuurunu artırmaya, manevi iklimi teneffüs etmeye ve geliştirmeye, insana ve kainata merhamet ve sevgi nazarıyla bakmaya ve ramazan ayında ise bu durumu doruk noktalara çıkaracağımız hazırlık günleridir." ifadesini kullandı.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum, lokma ve kandil simidi dağıtıldı.

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Berat Gecesi dualarla idrak edildi.

Vatandaşlar tarihi Şerif Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Kuran tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berat Kandili Etkinlikleri Türkiye'nin Batısında - Son Dakika

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