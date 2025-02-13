Berat Kandili Mesajı ve Belediyeden Maaş Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berat Kandili Mesajı ve Belediyeden Maaş Artışı

Cem Şahin, Berat Kandili'nde duaların önemini vurguladı; Karabük Belediyesi çalışanlarına maaş artışı müjdesi verdi.

13.02.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Berat Kandili'nin, günahlardan kurtulmak, hataları telafi etmek ve Allah'ın sonsuz merhametine sığınmak için fırsat olduğunu belirterek, "Bu mübarek gece, duaların semaya yükseldiği, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği, kalplerin huzur bulduğu kutlu bir zaman dilimidir. Biliyoruz ki bu gece, merhamet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir rahmet vaktidir. Dualarımızda sadece kendimiz için değil, milletimizin huzuru, ülkemizin bekası ve tüm insanlığın barış ve selameti için de niyazda bulunmalıyız. Bu mübarek gece vesilesiyle Allah'tan aziz milletimizin birliğini ve dirliğini daim kılmasını, ülkemizi her türlü afet ve musibetten muhafaza etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanlarının maaşlarında yapılan artış açıklandı

Karabük Belediyesi çalışanlarının maaşlarında yapılan artış açıklandı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, düzenlediği basın toplantısında, personelin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla yeni maaş düzenlemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adil, şeffaf ve çalışanların haklarını koruyan yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çetinkaya, "Karabük'ü daha modern hale getirme hedefimizde en büyük gücümüz, fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımızdır." dedi.

Çetinkaya, göreve geldiklerinde çalışanlara 5+5 olmak üzere 10 ikramiye artışı sağlandığını ve sendika aidatı olan bir yevmiyeyi işçilerin kazancına dahil ettiklerini aktararak, "Bu düzenleme, belediye olarak çalışanlarımızın hak ettiği ekonomik koşullara ulaşması yönünde attığımız önemli adımdır. Çalışma arkadaşlarımızın refahı, aileleriyle daha huzurlu yaşam sürmeleri ve motivasyonlarının artması, Karabük'e hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye göre, Ulaşım AŞ. bünyesindeki çalışanların en düşük net maaşı sosyal haklarla yüzde 43 artışla 28 bin 13 liraya, en yüksek maaşı ise yüzde 35 artışla 34 bin liraya yükseltildi.

Karabük Belediyesi Personel AŞ. çalışanlarının ise 2024 Temmuz ayı öncesinde 24 bin 853 lira olan en düşük maaşı yüzde 30 zamla 32 bin 156 liraya yükseltilmişti. 2025 Ocak itibarıyla yapılan yüzde 20'lik ek zamla en düşük maaş 38 bin 600 lira oldu.

Karabük'te toplu taşımada Troy kart dönemi başladı

Karabük Belediyesi, toplu taşıma araçlarında Türkiye'nin yerli ve milli ödeme sistemi Troy kart ile ödeme döneminin başladığını duyurdu.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi ve Ulaşım AŞ. tarafından başlatılan uygulamayla vatandaşlar, belediye otobüslerinde Troy kartlarıyla ulaşım ücretlerini ödeyebilecek.

Açıklamada görüşerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Şehrimizin ulaşım sistemini daha modern ve pratik hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy kartı, belediye otobüslerinde geçerli hale getirerek vatandaşlarımıza alternatif bir ödeme kolaylığı sunduk." ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi

Eğitim-Bir-Sen Karabük 2 No'lu Şube üyeleri, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

Karabük Üniversitesi kampüsü önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Karabük 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Yüce, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin toplu sözleşme hükümlerine dayanarak YÖK tarafından düzenlenmesi, bu düzenlemenin üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Karabük Belediyesi, Berat Kandili, Milletvekili, Cem Şahin, Belediye, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berat Kandili Mesajı ve Belediyeden Maaş Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:25 Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 17:58:38. #1.12#
SON DAKİKA: Berat Kandili Mesajı ve Belediyeden Maaş Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.