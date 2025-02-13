Berat Kandili Mesajı ve Belediyeden Maaş Artışı

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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Berat Kandili'nin, günahlardan kurtulmak, hataları telafi etmek ve Allah'ın sonsuz merhametine sığınmak için fırsat olduğunu belirterek, "Bu mübarek gece, duaların semaya yükseldiği, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği, kalplerin huzur bulduğu kutlu bir zaman dilimidir. Biliyoruz ki bu gece, merhamet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir rahmet vaktidir. Dualarımızda sadece kendimiz için değil, milletimizin huzuru, ülkemizin bekası ve tüm insanlığın barış ve selameti için de niyazda bulunmalıyız. Bu mübarek gece vesilesiyle Allah'tan aziz milletimizin birliğini ve dirliğini daim kılmasını, ülkemizi her türlü afet ve musibetten muhafaza etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanlarının maaşlarında yapılan artış açıklandı

Karabük Belediyesi çalışanlarının maaşlarında yapılan artış açıklandı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, düzenlediği basın toplantısında, personelin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla yeni maaş düzenlemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adil, şeffaf ve çalışanların haklarını koruyan yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çetinkaya, "Karabük'ü daha modern hale getirme hedefimizde en büyük gücümüz, fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımızdır." dedi.

Çetinkaya, göreve geldiklerinde çalışanlara 5+5 olmak üzere 10 ikramiye artışı sağlandığını ve sendika aidatı olan bir yevmiyeyi işçilerin kazancına dahil ettiklerini aktararak, "Bu düzenleme, belediye olarak çalışanlarımızın hak ettiği ekonomik koşullara ulaşması yönünde attığımız önemli adımdır. Çalışma arkadaşlarımızın refahı, aileleriyle daha huzurlu yaşam sürmeleri ve motivasyonlarının artması, Karabük'e hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye göre, Ulaşım AŞ. bünyesindeki çalışanların en düşük net maaşı sosyal haklarla yüzde 43 artışla 28 bin 13 liraya, en yüksek maaşı ise yüzde 35 artışla 34 bin liraya yükseltildi.

Karabük Belediyesi Personel AŞ. çalışanlarının ise 2024 Temmuz ayı öncesinde 24 bin 853 lira olan en düşük maaşı yüzde 30 zamla 32 bin 156 liraya yükseltilmişti. 2025 Ocak itibarıyla yapılan yüzde 20'lik ek zamla en düşük maaş 38 bin 600 lira oldu.

Karabük'te toplu taşımada Troy kart dönemi başladı

Karabük Belediyesi, toplu taşıma araçlarında Türkiye'nin yerli ve milli ödeme sistemi Troy kart ile ödeme döneminin başladığını duyurdu.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi ve Ulaşım AŞ. tarafından başlatılan uygulamayla vatandaşlar, belediye otobüslerinde Troy kartlarıyla ulaşım ücretlerini ödeyebilecek.

Açıklamada görüşerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Şehrimizin ulaşım sistemini daha modern ve pratik hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy kartı, belediye otobüslerinde geçerli hale getirerek vatandaşlarımıza alternatif bir ödeme kolaylığı sunduk." ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi

Eğitim-Bir-Sen Karabük 2 No'lu Şube üyeleri, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

Karabük Üniversitesi kampüsü önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Karabük 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Yüce, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin toplu sözleşme hükümlerine dayanarak YÖK tarafından düzenlenmesi, bu düzenlemenin üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulması gerektiğini söyledi.