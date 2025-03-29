Berkin Elvan'ın Ailesi'nden Gençlere Destek Çağrısı

(İSTANBUL) Gezi eylemleri sırasında polisin biber gazı fişeğiyle vurulup 269 günlük komadan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, son eylemlerde bir kez daha hatırlandı. Çok sayıda gencin gözaltına alınması ve kötü muamele haberleri üzerine Elvan ailesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gençlerimizin maruz kaldığı işkence, kötü muamele ve hukuksuz gözaltılar ve tutuklamalar bizleri derin bir endişeye sürüklüyor. İşkence, insanlık suçudur. Yetkilileri, anayasal ve evrensel haklarını kullanan gençlerimize şiddet uygulamaktan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Gençlerimize dokunmayın!" denildi.

19 Mart protestolarında çoğu 20'li yaşlarda gençlerin gözaltına alınıp, tutuklanması ve işkence iddiaları üzerine 2014'te Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi de bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, " Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir süren direnişi büyük bir umut ve gururla takip ediyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızın cesareti, bizlere Gezi'nin ruhunu ve Berkin'in mücadelesini bir kez daha hatırlatıyor. Aklımız ve kalbimiz sizlerle. İyi ki varsınız!" denildi. Ancak işkence ve kötü muamele iddialarına dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Gençlerimize dokunmayın!"

"Gençlerimizin maruz kaldığı işkence, kötü muamele ve hukuksuz gözaltılar ve tutuklamalar bizleri derin bir endişeye sürüklüyor. İşkence, insanlık suçudur. Ulusal ve uluslararası hukuk tarafından açıkça yasaklanmış bir insan hakkı ihlalidir. Yetkilileri, anayasal ve evrensel haklarını kullanan gençlerimize şiddet uygulamaktan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Gençlerimize dokunmayın!

"Seçilmiş belediye başkanlarının derhal görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz"

Öte yandan, Sn. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Aynı şekilde, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden alınıp yerine kayyım atanmasını halkın iradesine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz.

Resul Emrah Şahan, halkın refahını önceleyen, vicdan sahibi bir yöneticidir. Şişli'de yaşayan bir aile olarak, bu hukuksuzluğu reddediyor ve seçilmiş belediye başkanlarının derhal görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz.

"Adalet bir gün herkese lazım olacaktır"

Halkın haber alma hakkının gasp edilmesi, basına yönelik baskılar, protesto hakkının keyfi şekilde engellenmesi ve muhalif isimlerin hukuksuz biçimde tutuklanması, ülkemizi büyük bir tehlikeye sürüklemektedir. Hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı, keyfi ve adaletsiz uygulamaların yaygınlaştığı bu süreç, toplumsal barışı tehdit etmektedir. Biz, Berkin Elvan'ın ailesi olarak, hukukun, demokrasinin ve adaletin hepimizden yana olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Gözaltında ve cezaevinde tutulan tüm yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, adalet bir gün herkese lazım olacaktır."