Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları ile çeşitli sloganlar taşındı. Almanya Dışişleri Bakanı eleştirildi ve güvenlik önlemleri alındı.

01.06.2024 22:57
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Wedding semtindeki Leopold Platz metro istasyonunun önünde İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplanan binlerce kişi daha sonra Prenzlauer Berg ilçesine doğru yürüyüşe geçti.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları ile "Bu savaş değil soykırım", "Hırsız asla ev sahibi olmaz", "Sessizliğiniz torunlarınız tarafından incelenecek", "Savaşın son günü barışın ilk günü olacak", Çocukları bombalamak kendini savunmak değildir", "15 bin çocuk öldürüldü" ve Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşındı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u İsrail'e verdiği destekten dolayı eleştiren göstericiler, "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin'e özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları da attı.

Bu arada, yürüyüş güzergahında bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Polis, Filistin gösterisine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına polis araçlarını yerleştirerek gerilimin artmasını engelledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri Eberswalde Caddesi'nde sona erdi.

Kaynak: AA

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