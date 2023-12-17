 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Berlin'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Berlin'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Berlin'in merkezinde binlerce gösterici, Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoy boyunca Filistin bayraklarıyla 'Gazze'deki soykırımı durdurun' ve 'Filistin'e özgürlük' yazılı araçlar geçti. Polis güvenlik önlemleri alarak güzergah boyunca yolları trafiğe kapattı.

Berlin\'de Filistin\'e destek konvoyu düzenlendi
17.12.2023 - 20:59,
Abone Ol

Almanya'nın başkenti Berlin'de, araç konvoyu ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Şehir merkezinde Zafer Anıtı ile Brandenburg Kapısı arasındaki 17 Haziran Caddesi'nde, binlerce gösterici, Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki katliama dikkati çekmek amacıyla araçlarıyla toplandı.

Filistin bayrakları ile "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılarını araçlarına yapıştıran göstericiler, daha sonra konvoy oluşturarak kentin merkezi noktalarından geçti.

Güzergah boyunca Filistin'e destek sloganları atılan eylemde, göstericiler, korna çalarak Gazze'deki katliama dikkati çekti.

Bazı göstericiler, yol kenarından konvoya bisikletlerle eşlik ederken, Yorck Caddesi'nde bir köprüye de büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, güzergah boyunca yolları trafiğe kapattı.

Gösteriyi organize edenler, Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde son bulan konvoya 3 binin üzerinde aracın katıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Almanya, Berlin, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika


19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim

Son Dakika
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 21:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Berlin'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement