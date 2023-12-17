Berlin\'de Filistin\'e destek konvoyu düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, araç konvoyu ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Şehir merkezinde Zafer Anıtı ile Brandenburg Kapısı arasındaki 17 Haziran Caddesi'nde, binlerce gösterici, Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki katliama dikkati çekmek amacıyla araçlarıyla toplandı.

Filistin bayrakları ile "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılarını araçlarına yapıştıran göstericiler, daha sonra konvoy oluşturarak kentin merkezi noktalarından geçti.

Güzergah boyunca Filistin'e destek sloganları atılan eylemde, göstericiler, korna çalarak Gazze'deki katliama dikkati çekti.

Bazı göstericiler, yol kenarından konvoya bisikletlerle eşlik ederken, Yorck Caddesi'nde bir köprüye de büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, güzergah boyunca yolları trafiğe kapattı.

Gösteriyi organize edenler, Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde son bulan konvoya 3 binin üzerinde aracın katıldığı bilgisini paylaştı.