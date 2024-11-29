Berlin'de Filistinliler İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
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Berlin'de Filistinliler İçin Sessiz Yürüyüş

Berlin'de, İsrail'in saldırılarında ölen 45 binden fazla Filistinli için sessiz yürüyüş düzenlendi.

29.11.2024 23:46
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in saldırılarında öldürülen 45 binden fazla Filistinli için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte, dev bir beyaz güvercin figürü taşınırken, ışıklı beyaz kanatlar takarak yürüyen katılımcılar dikkati çekti.

Nollendorfplatz'ta toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra " Gazze'ye Özgürlük" ve "Soykırıma Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada yapılan açıklamada, gösterinin "sessiz yürüyüş" olması nedeniyle slogan atılmayacağı yaşamını yitiren Filistinlileri temsilen yürüyüşün sükünetle yapılacağı ifade edildi.

Adenauerplatz'ta sonlanan yürüyüşte, Almanya'nın İsrail'e sürdürdüğü desteğin eleştirildiği pankartlar da açıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 796 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistinliler İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika

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