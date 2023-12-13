Berlin\'de Gazze\'ye Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de üniversite öğrencileri, Gazze'de soykırımın durdurulması için gösteri düzenledi.

Humboldt Üniversite binasının önünde toplanan öğrenciler, Gazze'deki soykırımı ve Almanya'da savaş karşıtlarına yönelik yapılan baskıları protesto etti.

İsrail saldırılarının kınandığı ve Alman siyasetçilerinin İsrail'e desteğinin eleştirildiği konuşmaların yapıldığı gösteride " Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" şeklinde sloganlar atıldı.

Aralarında Yahudi protestocuların da bulunduğu gösteride, üzerinde "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Adalet için buradayız", "Adaletin olmadığı yerde adaletsizlik olur" yazılı dövizler taşındı.

Gösteri sırasında İsrail hükümeti yanlısı 3 kişi İsrail bayrağı açıp slogan atarak gösteriyi provoke etti. Bazı göstericiler ile bu kişiler arasında tartışma yaşandı. Güvenlik önlemi alan polis araya girerek durumu sakinleştirdi.

Gösteriyi Organize eden Sosyal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik Öğrencileri (IYSSE) Derneğinden Gregor Kahl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada Gazze'deki soykırıma ve savaş karşıtı seslere yönelik sansürlere karşı gösteri düzenlediklerini belirterek, "Bu büyük başarıydı. Çok sayıda kişi buradaydı, yüzlerce diyebilirim." dedi.

Kahl, aslında Humboldt Üniversitesi binasında bir etkinlik düzenlemek istediklerini ancak üniversite yönetiminin, kayıtlı öğrenci grubu olmalarına rağmen buna izin vermediğini anlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını oylamasında "hayır" oyu veren ABD ve "çekimser" oy kullanan Almanya'ya tepki gösteren Kahl, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve Almanya İsrail'in en önemli destekçileri arasında yer alıyor. Bu soykırımdan faydalanıyorlar. Almanya İsrail ile, İsrail tarihindeki en büyük silah anlaşmasını imzaladı. Bu soykırım yaşanırken. Arrow-3 (hava ve füze savunma sistemini) 4 milyar avroya satın alınıyor. Almanya'nın İsrail'e silah satışları arttı. Bu iğrenç (bir durum) ve buna karşı sesimizi yükseltmek istiyoruz. İsrail hükümeti ve rejimine verilen askeri, mali ve diğer siyasi desteğin sona ermesi gerektiğini söylüyoruz."

Gösteride bir konuşma yapan İsti adlı öğrenci Almanya'yı eleştirerek, "Yahudileri İsrail ile eşit gösteren bu ülkedir. Yahudilerin Filistin ile dayanışma gösterdiğinde bunların Yahudiliğini reddeden bu ülkedir. Yahudi karşıtı şiddetin yüzde 93'ü Neonazilerden gelirken, Arap görünümlü insanlar kolektif bir şekilde suçlu gösteriliyor. Yahudileri işten çıkaran, Yahudi sanatçıların sergi açmasını yasaklayan bu ülkedir." dedi.

Almanya'da ithal edilen antisemitizmle ilgili tartışmalar yapıldığına dikkati çeken İsti, "6 milyon Yahudi'nin sorumlusu kimdi? Gaz odalarını kim inşa etti? Yahudileri, daha sonra belirgin bir şekilde öldürülebilmek için kim Davut yıldızıyla işaretledi? Bugüne kadar Nazilikten kim arınmadı. Yahudileri korumakla ilgilenmiyorsunuz aksi takdirde Halle (kentinde gerçekleşen cinayet) yaşanmazdı. Amacınız büyük zarar oluşturmak için iki etnik grubu, iki dini birbirine karşı kışkırtmak." şeklinde konuştu.

İsti, bunun başarılamayacağını vurgulayarak, "Biz etkinliklerde, gösterilerde ve bugün bu mitingde de Müslüman karşıtı ırkçılığa ve her türlü antisemitizme karşı birlikte mücadele ediyoruz ve şu anda soykırımın yaşandığı Gazze'de ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.