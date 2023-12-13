 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Berlin'de Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Berlin'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de üniversite öğrencileri, Gazze'de soykırımın durdurulması için gösteri düzenledi. Humboldt Üniversite binasının önünde toplanan öğrenciler, Gazze'deki soykırımı ve Almanya'da savaş karşıtlarına yönelik yapılan baskıları protesto etti.

Berlin\'de Gazze\'ye Destek Gösterisi
13.12.2023 - 18:51,
Abone Ol

Almanya'nın başkenti Berlin'de üniversite öğrencileri, Gazze'de soykırımın durdurulması için gösteri düzenledi.

Humboldt Üniversite binasının önünde toplanan öğrenciler, Gazze'deki soykırımı ve Almanya'da savaş karşıtlarına yönelik yapılan baskıları protesto etti.

İsrail saldırılarının kınandığı ve Alman siyasetçilerinin İsrail'e desteğinin eleştirildiği konuşmaların yapıldığı gösteride " Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" şeklinde sloganlar atıldı.

Aralarında Yahudi protestocuların da bulunduğu gösteride, üzerinde "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Adalet için buradayız", "Adaletin olmadığı yerde adaletsizlik olur" yazılı dövizler taşındı.

Gösteri sırasında İsrail hükümeti yanlısı 3 kişi İsrail bayrağı açıp slogan atarak gösteriyi provoke etti. Bazı göstericiler ile bu kişiler arasında tartışma yaşandı. Güvenlik önlemi alan polis araya girerek durumu sakinleştirdi.

Gösteriyi Organize eden Sosyal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik Öğrencileri (IYSSE) Derneğinden Gregor Kahl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada Gazze'deki soykırıma ve savaş karşıtı seslere yönelik sansürlere karşı gösteri düzenlediklerini belirterek, "Bu büyük başarıydı. Çok sayıda kişi buradaydı, yüzlerce diyebilirim." dedi.

Kahl, aslında Humboldt Üniversitesi binasında bir etkinlik düzenlemek istediklerini ancak üniversite yönetiminin, kayıtlı öğrenci grubu olmalarına rağmen buna izin vermediğini anlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını oylamasında "hayır" oyu veren ABD ve "çekimser" oy kullanan Almanya'ya tepki gösteren Kahl, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve Almanya İsrail'in en önemli destekçileri arasında yer alıyor. Bu soykırımdan faydalanıyorlar. Almanya İsrail ile, İsrail tarihindeki en büyük silah anlaşmasını imzaladı. Bu soykırım yaşanırken. Arrow-3 (hava ve füze savunma sistemini) 4 milyar avroya satın alınıyor. Almanya'nın İsrail'e silah satışları arttı. Bu iğrenç (bir durum) ve buna karşı sesimizi yükseltmek istiyoruz. İsrail hükümeti ve rejimine verilen askeri, mali ve diğer siyasi desteğin sona ermesi gerektiğini söylüyoruz."

Gösteride bir konuşma yapan İsti adlı öğrenci Almanya'yı eleştirerek, "Yahudileri İsrail ile eşit gösteren bu ülkedir. Yahudilerin Filistin ile dayanışma gösterdiğinde bunların Yahudiliğini reddeden bu ülkedir. Yahudi karşıtı şiddetin yüzde 93'ü Neonazilerden gelirken, Arap görünümlü insanlar kolektif bir şekilde suçlu gösteriliyor. Yahudileri işten çıkaran, Yahudi sanatçıların sergi açmasını yasaklayan bu ülkedir." dedi.

Almanya'da ithal edilen antisemitizmle ilgili tartışmalar yapıldığına dikkati çeken İsti, "6 milyon Yahudi'nin sorumlusu kimdi? Gaz odalarını kim inşa etti? Yahudileri, daha sonra belirgin bir şekilde öldürülebilmek için kim Davut yıldızıyla işaretledi? Bugüne kadar Nazilikten kim arınmadı. Yahudileri korumakla ilgilenmiyorsunuz aksi takdirde Halle (kentinde gerçekleşen cinayet) yaşanmazdı. Amacınız büyük zarar oluşturmak için iki etnik grubu, iki dini birbirine karşı kışkırtmak." şeklinde konuştu.

İsti, bunun başarılamayacağını vurgulayarak, "Biz etkinliklerde, gösterilerde ve bugün bu mitingde de Müslüman karşıtı ırkçılığa ve her türlü antisemitizme karşı birlikte mücadele ediyoruz ve şu anda soykırımın yaşandığı Gazze'de ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, İsrail, Berlin, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika


19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı

Son Dakika
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04 DEM Partili Oruç, Özgür Özel'e ''CHP'nin Eş Başkanı'' dedi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 19:41:45. #1.11#
SON DAKİKA: Berlin'de Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement