Berlin'de İsrail'in Filistin topraklarını işgalini ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla binlerce kişi Wedding semtinde bulunan Gesundbrunnen metro istasyonunda toplandı.
Daha sonra yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, "Filistin'i İsrail işgalinden kurtarın", "İşgalin son günü barışın ilk günü olacak" ve "Çalınan topraklarda barış olmaz" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
Konuşmalarda Filistin halkının topraklarından asla vazgeçmeyeceği vurgulanan eylemde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze'deki soykırımın son bulması istendi.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Alman hükümetini İsrail'e silah sağlamamaya çağırdı.
Bu arada yürüyüş güzergahında bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etme girişiminde bulundu.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Filistin gösterisine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasında polis araçlarını yerleştirdi ve gerilimin artmasını engelledi.
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