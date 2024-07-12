Berlin'de Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dikkati çekmek için yüzlerce kişi gösteri düzenledi. Göstericiler, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları ile birlikte 'Srebrenitsa'dan Gazze'ye: Soykırımı inkar etmek de suçtur' sloganıyla Alexanderplatz Meydanı'nda toplandı.

12.07.2024 00:03
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Yüzlerce kişi "Srebrenitsa'dan Gazze'ye: Soykırımı inkar etmek de suçtur" sloganıyla Alexanderplatz Meydanı'nda toplandı.

Gösteriye katılanlar, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları ile üzerinde "Srebrenitsa 8372", "Filistin'de soykırımı durdurun", "Bizi asla öldüremeyecekler", "Srebrenitsa'dan Gazze'ye soykırımı durdurun" ve "1995-1996 Srebrenitsa, 1936'dan bugüne Filistin" yazan dövizler taşıdı.

"Gazze'de soykırımı durdurun", "Gözerinizi açın kadınlarımız ölüyor", "Filistin'e özgürlük" ve "Siyonizm suçtur" sloganlarının atıldığı gösteride babası Boşnak, annesi Hırvat olan Kiki adlı gösterici yaptığı konuşmada 8 bin 300'den fazla Boşnak'ın birkaç gün içinde acımasızca öldürüldüğünü hatırlatarak, "Ancak Sebrenica, Temmuz 1995'te yaşananlardan çok daha fazlasıdır. Bu soykırımdan daha fazlasıdır. Tıpkı (Gazze'de) 7 Ekim'de başlamadığı gibi, Bosna kuşatması da 1992'de başladı." dedi.

Kiki, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail'in saldırılarını "ihtilaf" veya "iç savaş" olarak görenleri eleştirerek bunun "Yugoslavya savaşı" olmadığını kaydetti.

Söz konusu ifadelerin Gazze ile ilgili olarak kullanıldığını fakat önemsiz ve göreceli terimler olduğunu vurgulayarak, "Yani, soykırım, acımasız bir saldırı savaşı, 75 yılı aşkın bir süredir Filistin'i işgal eden, insanları öldüren ve yerlerinden süren işgalci bir güç yerine 'Orta Doğu ihtilafından' konuşuluyor." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

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