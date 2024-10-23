Berlin'de Yeni Haklar Semineri

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BERLİN, 23 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "yeni ve gelişmekte olan hakların" korunmasına ilişkin bir seminerde konuşan Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği Başkan Yardımcısı ve Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi Rektörü Ma Huaide, 22 Ekim 2024.

Çin, Almanya, İngiltere, İsveç, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden 60'tan fazla yetkili ve insan hakları uzmanı Salı günü Berlin'de "yeni ve gelişmekte olan hakların" korunmasını konu alan seminerde bir araya geldi. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)