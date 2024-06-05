Berlin'deki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestosu - Son Dakika
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Berlin'deki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi önünde öğrenciler, Filistin'e destek protestosu düzenledi. Öğrenciler, üniversitenin hemen önünde bulunan Alice Salomon Meydanı'nda toplandı ve Filistin'deki duruma dikkat çekti. Protesto sakin geçerken, polis İsrail yanlısı bir grup ile karşı gösteri yapmak isteyen öğrencileri ayırdı.

05.06.2024 23:00
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- Berlin'deki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestosu

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi önünde öğrenciler, Filistin'e destek protestosu düzenledi.

Avrupa'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi önünde öğrenciler, Filistin'e destek protestosu düzenledi. Öğrenciler, "Özgür Filistin İçin Birleşiyor" adı altında gerçekleştirilen protestoda üniversitenin hemen önünde bulunan Alice Salomon Meydanı'nda toplandı. Öğrencilerin üniversite binasını işgal etmemesi için polis üniversite girişinde önlem aldı. Üniversite binasına üzerinde "İnsan hakları, insan onuru, insanlık" yazan bir pankart asan öğrenciler, "Soykırımı durdurun" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Yaklaşık 300 öğrenci, Filistin'de durumun her geçen gün daha kötüye gittiğine ve uluslararası kamuoyunun bu duruma bir an önce müdahale etmesi gerektiğine dikkat çekti. Öğrenciler, "Filistin'de durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e Refah'taki tüm operasyonları durdurma çağrısı yapmasından sadece iki gün sonra İsrail ordusu Refah'ı bombaladı ve yerinden edilmiş insanları diri diri yaktı. Çocukların yakıldığını görmeye ve medyanın bunu meşrulaştırmaya çalışmasına tahammül edemiyoruz. Biz bu akıl almaz şiddete karşı gösteri yaparken yoğun polis saldırısına maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden üniversite yönetimine tepki

Öğrenciler, üniversite yönetimini de eleştirerek, çifte standart uygulandığından şikayet ettiler. Üniversitesi yönetiminin tek taraflı bir duruş sergilediğine değinen öğrenciler, "Bu durum, öğrencilere gönderilen e-postalardaki çeşitli açıklamalarda görülüyor. Sözde 'diyalog etkinliklerinde' Filistinlilerin açıklamalarına sansür uygulanması da bunu açıkça gösteriyor. Ayrıca Gazze'deki her üniversite ve hastane İsrail tarafından bombalandı. ASH, yapılanları kınamadan, kendi öğrencilerini sağlık ve eğitim sektörleri için nasıl eğitmeye devam edebilecek. Günlük üniversite hayatı nasıl normal bir şekilde devam edebilir?" ifadelerini kullandı.

Baskılara ve yıldırma çabalarına izin vermeyeceklerinin altını çizen öğrenciler, Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri olarak soykırıma ve Almanya'nın suç ortaklığına karşı rol model olacaklarını ve yine İsrail devletinin askeri işgaline karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söylediler.

Polis karşı gösteriye müsaade etti

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting, beklenenin aksine sakin geçti. Gösterinin sonlarına doğru karşı gösteri düzenlemek isteyen İsrail yanlısı bir grup, polis koruması eşliğinde miting alanına geldi. Polis, İsrail bayrağı taşıyan 5-6 kişilik grubu güvenlik çemberine alarak, iki grubun karşı karşıya gelmesini engelledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Berlin'deki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestosu - Son Dakika

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