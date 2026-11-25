Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Berlin Birleşik Filistin Ulusal Komitesince Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor metro istasyonu yakınında düzenlenen eyleme katılan çok sayıda gösterici, Gazze'de soykırımın durdurulması, savaş suçlarını işleyenlerin mahkemeye çıkarılması, İsrail'e silah sağlanmaması ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Filistin milli marşının okunmasıyla başlayan gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'nin yaşamasına izin verin", "Filistin için adalet" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşındı.

Eylemde, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "İsrail çocukları öldürüyor, İsrail çocukları yakıyor" ve "Boykot İsrail" sloganları atıldı.

Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla mumlar yakarken, yerde mumlarla "GAZA" (Gazze) yazısı oluşturuldu.