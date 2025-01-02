Berri ve Barrot'tan Lübnan ve Bölge Değerlendirmesi - Son Dakika
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Berri ve Barrot'tan Lübnan ve Bölge Değerlendirmesi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile bölgedeki durumu görüştü.

02.01.2025 16:46
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Lübnan'daki ve bölgedeki durumu değerlendirdi.

???????Berri'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Berri ile ülkesine ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Lübnan ve Orta Doğu'daki genel durum, siyasi gelişmeler ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin değerlendirildiği aktarıldı.

Araştırmada Lübnan ve bölgedeki genel durum, siyasi gelişmeler ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri'nin Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile de bir araya geldiği, görüşmeye ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da katıldığı kaydedildi.

Görüşmede İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri ile sahadaki durumun değerlendirildiği bildirildi.

Berri'nin Vatikan'ın Beyrut Büyükelçisi Paolo Borgia'yı da kabul ettiği ve siyasi gelişmeler ile genel durumun görüşüldüğü ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Hava saldırıları, evleri havaya uçurma, savaş uçağı ve dron uçurma gibi ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'ın güneyinde sadece 2 beldeden çekildi.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Kaynak: AA

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