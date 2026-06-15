Berri ve Erakçi, İran-ABD Mutabakatını Görüştü - Son Dakika
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Berri ve Erakçi, İran-ABD Mutabakatını Görüştü

15.06.2026 22:21
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Berri ve Erakçi, İran-ABD mutabakatında Lübnan'daki durumları ve İsrail'in saldırılarını ele aldı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ile İran ve ABD arasında sağlanan mutabakatın maddelerini ele aldı.

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Berri ile Erakçi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ile İran ile ABD arasında varılan anlaşmanın maddelerini ele alan alındığı görüşmede, söz konusu anlaşmanın temel maddelerinden birinin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması olduğu belirtildi.

Erakçi'nin görüşmede, anlaşmanın ayrıntıları hakkında Berri'ye bilgi verdiği, özellikle Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin maddenin eksiksiz ve gecikmeksizin uygulanması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

İranlı Bakanın, bu hükmün anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren ve öngörülen 60 günlük müzakere süreci boyunca tam olarak uygulanmasının zorunlu olduğunu belirttiği aktarıldı.

Erakçi ayrıca, anlaşmaya uyulmasının sağlanmasından ABD ile mutabakat zaptının garantörü olan tarafların sorumlu olduğunu kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise İran'a ve Lübnan'a mevcut süreçte destek veren bölgesel ve uluslararası taraflara teşekkürlerini yineledi.

İsrail'in saldırılarına eş zamanlı olarak Lübnan-İran ilişkilerinde gerilim arttı

İsrail'in 2 Mart'ta sonra Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmasıyla birlikte Beyrut ile Tahran arasındaki ilişkilerde gerilim arttı.

Lübnan yönetimi, İran'ın Hizbullah'a verdiği desteğin ülkeyi bölgesel çatışmaların içine çektiğini savunarak, Tahran'ı iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Bu kapsamda Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek akreditasyonlarını iptal etti ve ülkeyi terk etmesi için 29 Mart'a kadar süre verdi. Lübnan yönetimi daha sonra İran vatandaşlarına vize uygulaması başlattı.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn da 8 Haziran'da CNN'e verdiği röportajın ikinci bölümünde, İran ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Tahran'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söylemişti.

Başbakan Nevvaf Selam ise 5 Haziran'da İran'a seslenerek, "Güneyimizi rahat bırakın, bölgeyi ve halkını müzakerelerde şartlarınızı iyileştirmek için kullanılan bir koz olarak görmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berri ve Erakçi, İran-ABD Mutabakatını Görüştü - Son Dakika

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