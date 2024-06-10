Besiciler, hayvancılık maliyetlerinden şikayetçi

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kurban Bayramı öncesi Yenimahalle Belediyesi Yakacık Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hayvan üreticileri ve besicilerin sorunlarını dinledi. Besiciler, hayvancılık maliyetlerinin pahalılığından, pazara gelen müşteri sayısının azlığından ve büyükbaş hayvancılık ithalatından şikayetçi oldu. Demir, konuyu meclis gündemine taşıyacaklarını bildirdi.

Yenimahalle Belediyesi tarafında kurulan Yakacık Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, esnaf ve besicilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Besiciler, yem fiyatlarına gelen zamdan, çoban maaşlarındaki artıştan, veteriner ve ilaç fiyatlarının pahalılığından şikayetçi oldu.

"Et fiyatları anca bayrama yakın düşürülüyor, biz de et alamıyoruz ki"

Yaklaşık dört ay önce 450 TL olan yemi şimdi 520 TL'ye aldıklarını söyleyen bir besiciler, çoban maaşlarının da geçen sene 8-10 bin TL iken bu sene 25-30 bin TL'ye çıktığını belirtti. Besiciler, Kurban Bayramı'na yaklaşınca etin fiyatının düşürüldüğünü ve mağdur olduklarını vurgularken bunun aylar önce yapılması gerektiğini, kendilerinin de et yiyemediklerini dile getirdi. Yerli hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini belirten besiciler, çobanlık konusunda vasıflı ve uzman eleman yetiştirmek konusunda yasal bir zemin olması gerektiğini ifade etti.

"Bir aydır siftah yapamadım daha"

Yaklaşık bir aydır hayvan pazarında olduğunu belirten bir besici, "Bir aydır siftah yapamadım daha" derken; bir diğer besici, "60 tane malımız var, 1 tane malımı sattık deyin. Daha siftah yapmadık" diye konuştu. Pazarda toplamda 140 çadırın olduğunu belirten esnaf, çoğunun ellerindeki hayvanları satamadıklarını söyledi.

Deniz Demir ise vatandaşın pazara ilgisizliği ve satışların azlığıyla ilgili "Gördüğünüz gibi çadırlarda kimse yok. Çadırlar, hayvanlarla dolu. Siftah yapmayan çadırlar var. Maalesef ülkenin gelmiş olduğu durum bu" dedi.

Bir senelik büyükbaş hayvan maliyetinin ortalama 100 bin olduğunu, müşterilerin fiyatı 120 bin TL olan bir danayı 70-80 bin TL'den fazlaya almak istemediklerini belirten besiciler, şunları söyledi:

"Bu hayvanı daha buzağıyken 50-55 bine aldım. Yem girdileri, çoban maaşları, veteriner kontrolü, ilacıydı... Bu hayvanın maliyeti 100 binse benim 80 bine verme ihtimalim yok. Kurtarmaz" dedi.

Kars ve Ağrı illerinden Ankara'ya geldiklerini belirten besici ve esnaflar, zor koşullarda konakladıklarını, çoğu zaman saman çadırlarının üzerinde yattıklarını söyledi. Besiciler, çoğu esnafın gelecek sene için hayvan pazarına gelmeyeceklerini bildirdi.

" Hayvancılık dışa bağımlı hale geldi"

Yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminin önemine dikkate çeken bir besici, yerli üretimini yaptıkları hayvanların satışını talep etti. Besici, büyükbaş angus ithalatıyla ilgili "Vatandaş niye yerli mal yemiyor ya, niye angusları yiyor? Sen o angusları dolarla getiriyorsun, dolar kaç para 35 lira. 20 gün milleti kandıracaklar ondan sonra fıs" ifadelerini kullandı.

Besiciler, pazardaki hayvanların büyük bir kısmının damızlık olduğunu söylerken, bu durum böyle devam ederse hayvancılığın biteceğine işaret etti.