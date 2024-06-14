Besiciler, Trabzon'da kurbanlarını satıp evlerine dönmeyi bekliyor

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Doğu Anadolu'dan ve çevre illerden Trabzon'a gelen besiciler, hayvanlarını satarak evlerine dönmeyi bekliyor.

Yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satmak üzere kilometrelerce uzaktan Trabzon'a gelen besiciler, Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'ndeki kurban satış pazarında bir süre önce çadır kurdu.

Besicilerden bazıları kurdukları çadırda geçim kaynakları hayvanlarının yanında kendileri için de bölüm oluştururken, bazıları ise araçlarında konaklıyor.

Günün ilk ışıklarıyla hayvanlarının yemini verip bakımlarını yapan besiciler, kahvaltının ardından kurbanlık alacak müşterilerini beklemeye başlıyor.

Gün boyu müşterileriyle ilgilenen besiciler, gece ise hırsızlık olaylarına karşı çadırların bulunduğu alanda sırayla nöbet tutuyor.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinden kamyonlara yüklediği hayvanları satmak için Trabzon'a gelen besici Sadettin Güner, AA muhabirine, geçim kaynağı olan hayvanlarının başından ayrılmadığını söyledi.

Sabah kalkınca ilk olarak hayvanların bakımıyla ilgilendiğini anlatan Güner, "Ondan sonra kahvaltımızı arabamızda yapmaya çalışıyoruz. Buraya 100 hayvan getirdim, 80'ini sattım, 20 hayvanım kaldı. Bunları da satarsak huzurla memleketimize döneceğiz." dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde yetiştirdiği hayvanlarını satmak için 12 gün önce yaklaşık 600 kilometre yol geldiğini ifade eden Sıddık Çiçek ise her yıl kurbanlıklarını Trabzon'da sattığını aktardı.

Çiçek, hayvanlarını satıp evine dönmeyi beklediğini dile getirerek, "Allah nasip ederde satabilirsek satacağız, satamazsak tekrar malımızı geri götüreceğiz. Arzumuz bir an önce hayvanımızı satıp ailemize, yuvamıza dönmek." diye konuştu.

Besici Eyüp Sarı da Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Haydaroğlu köyünden kurbanlıklarını satmak için üç komşusuyla 10 saatlik yolculukla Trabzon'a geldiklerini belirtti.

Sırayla hayvanların başında nöbet tuttuklarını ifade eden Sarı, 20 hayvandan 12'sini satabildiğini kaydetti.