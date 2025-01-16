Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltında - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltında

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu süreçte sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP yetkilileri, başkanın ifadesinin sağlık kontrolü sonrasında alınacağını duyurdu.

16.01.2025 08:20  Güncelleme: 08:26
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Haber: Edda SÖNMEZ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Pazartesi şafak vakti Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından babasını ziyaret için gittiği Edremit'te gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat o günden beridir tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasından bu sabah yine şafak vakti sağlık kontrolüne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve bir dizi suçlamayı içeren soruşturma kapsamında Pazartesi günü ziyaret için gittiği Balıkesir Edremit'te gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti. O günden beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bu sabah diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin hastanenin Adli Polikliniği önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Çiftci: Başkanımızın ilk ifadesi soruşturma savcısı tarafından alınacak

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, Vatan Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre; sağlık kontrolüne götürülen başkanımızın ifadesi sevk edildiği Çağlayan Adliyesi'nde soruşturma savcısı tarafından alınacaktır."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın ifadesi sağlık kontrolü sonrası Çağlayan Adliyesi'nde alınacaktır. Başkanımızın Avukatları, Genel Merkez Avukatlarımız, İstanbul İl Hukuk Komisyonunuz ile sürecin takipçisiyiz." dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltında
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Rıza Akpolat, İstanbul, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltında - Son Dakika

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