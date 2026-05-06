"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" Davası... Oya Tekin: "Aziz İhsan Aktaş Ailesiyle Mutlu, Huzurlu. Ben İse Anneler Günü'nü Çocuklarımla Geçiremeyeceğim"

06.05.2026 17:18  Güncelleme: 19:20
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden suç örgütü davasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatları, müvekkillerinin suçlamalarını reddetti. Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise Anneler Günü'nde çocuklarıyla bir arada olamamanın üzüntüsünü dile getirdi.

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, 415 yıla kadar hapsi istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatları savunma yaptı. Anneler gününden önce tutukluluk incelemesi yapılmasını isteyen tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Ben bir yıldır çocuklarımı göremiyorum. Hafta sonu da Anneler Günü ve bu durum artık çekilmez hale geldi. Neden biz ailelerimizle bir arada geçiremiyoruz bu günü? Yarın tutukluluk hallerine ilişkin bir karar verin. Aziz ihsan Aktaş ailesiyle mutlu, huzurlu. Ben ise anneler gününü çocuklarımla birlikte geçiremeyeceğim. Lütfen adaletli olun" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 11 kişinin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasının 10'uncu gününde sanık avukatlarının savunmasıyla devam etti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 3 No'lu salonundaki duruşmada, iddianamede, "özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme, suç örgütüne üye olma" iddialarıyla 415 yıla kadar hapsi istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatı Hasan Sınar ve diğer avukatı savunmasınını tamamladı.

Rıza Akpolat hakkında suçlamaları kabul etmeyen, iddianamede yer alan "örgüt üyeliği" iddialarına da tepki gösteren avukat Sınar, "Savcılığın kafası iddianamede burada da karışmış. Bir örgüt tasvir ediliyor, 28 kişilik bir şema çizilmiş. Rıza Akpolat o şemada yok. İddianamede örgüt anlatısı içinde örgüt üyesi olarak gösteriliyor ama her nasılsa iddianamenin sonuç kısmında iddia makamı fikir değiştiriyor ve Rıza Akpolat hakkında ceza isteniyor. Yazarken ne değişti bilmiyoruz" diye konuştu.

Sınar, "İlk koşul, hiyerarşik ilişkinin varlığı. İddianame bir yandan Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt lideri olduğunu ileri sürüyor ama ilerleyen aşamalarda Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadesine dayalı olarak 'Rıza Akpolat, Aktaş'ı çeşitli ekonomik işlemlere zorlamıştır' diyor. Bu nasıl örgüt? Suç örgütünde lider üyelere talimat verir. Sen diyorsun ki 'üye lidere talimat veriyor.' Bu nasıl temel bir çelişki? İddianame kendi kendisini yalanlıyor" ifadelerini kullandı.

"Rıza Akpolat ile örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş arasında tek bir HTS, baz kaydı, mesaj, telefon görüşmesi, mail bile yok"

Aziz İhsan Aktaş'ın en aktif olduğu kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğunun yazıldığını hatırlatan Sınar, "Oysa suç örgütü üyesi olmakla itham edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Rıza Akpolat ile örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş arasında tek bir iletişim, HTS, baz kaydı, mesaj, telefon görüşmesi, mail bile yok. Aktaş sizin huzurunuzda burada anlattı, 'herkesin olduğu ortamda sadece 1 kere görüştük' dedi. Böyle örgüt üyeliği mi olur?" diye sordu.

Esas hakkında mütalaanın haftaya açıklanması bekleniyor

Akpolat'ın diğer avukatı da savunmasını yaptı. Bugün itibarıyla duruşmada, avukat savunmaları tamamlanmış oldu. Mahkeme Başkanı, yarınki duruşma gününde avukat taleplerine ilişkin ara karar kuracağını söyledi. Sonrasında ise esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderileceğini aktardı.

Oya Tekin: "Aziz ihsan Aktaş ailesiyle mutlu, huzurlu. Ben ise anneler gününü çocuklarımla geçiremeyeceğim"

Duruşmanın sona ermesinin ardından tutuklu sanıkların avukatları, yarın tutukluluk incelemesinin de yapılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı, tutukluluk incelemesini dosya üzerinden yapacağını söyledi. Ardından tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Mahkeme Başkanı'na dönerek, şunları söyledi:

"Ben bir yıldır çocuklarımı göremiyorum. Neden burda tutukluyum? Birçok arkadaşımız olması gereken kararlarla tahliye edildi. Hafta sonu da anneler günü ve bu durum artık çekilmez hale geldi. Sayın Başkan, neden biz ailelerimizle bir arada geçiremiyoruz bu günü? Yarın tutukluluk hallerine ilişkin bir karar verin. Burada tutuklu olan arkadaşlar açısından tamamlanması gereken bir durum yok. Aziz ihsan Aktaş ailesiyle mutlu, huzurlu. Ben ise anneler gününü çocuklarımla birlikte geçiremeyeceğim. Lütfen adaletli olun."

Duruşma, yarın devam edecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
