İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde biriken atıklar ve sürüklenen denizanaları, özellikle Beşiktaş kıyı şeridinde belirgin şekilde arttı.

Sahil hattı boyunca plastik şişeler, poşetler, ağaç dalları ve çeşitli evsel atıkların su yüzeyinde toplandığı görüldü.

Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan denizanalarının zaman zaman kümeler oluşturduğu, dalga ve akıntının etkisiyle sahil şeridi boyunca sürüklendiği gözlendi.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, denizdeki kirliliği cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.