Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Sahili'nde Denizanası ve Atık Yoğunluğu

31.03.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki yağışların ardından Beşiktaş Sahili'nde atıklar ve denizanaları gözlemlendi.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde biriken atıklar ve sürüklenen denizanaları, özellikle Beşiktaş kıyı şeridinde belirgin şekilde arttı.

Sahil hattı boyunca plastik şişeler, poşetler, ağaç dalları ve çeşitli evsel atıkların su yüzeyinde toplandığı görüldü.

Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan denizanalarının zaman zaman kümeler oluşturduğu, dalga ve akıntının etkisiyle sahil şeridi boyunca sürüklendiği gözlendi.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, denizdeki kirliliği cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:54:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.