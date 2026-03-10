Nazan Moroğlu Beşiktaş'ta Kadın Haklarını Anlattı

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin ilk kadın hukuku uzmanı Av. Nazan Moroğlu'nun katılımıyla Beltaş Kitap Kafe'de bir söyleşi düzenledi. Moroğlu, etkinlikte kadın haklarının Türkiye'deki ve dünyadaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler paylaştı.

Beşiktaş Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin sonuncusu, Beltaş Kitap Cafe'de gerçekleştirilen söyleşi ile tamamlandı. Av. Nazan Moroğlu, "Devrim Yasamız Medeni Kanun 100 Yaşında" adlı kitabının imza ve söyleşi gününde kitapseverlerle bir araya geldi.

Kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında değerlendirmelerde bulunan Moroğlu, "Cumhuriyet'in kuruluşunu ele almadan kadın haklarından söz etmek mümkün değil. Osmanlı'nın son dönemlerinde batılılaşma hareketleriyle kadın hakları alanında bazı gelişmeler yaşansa da dine dayalı kurallarla yönetilen devletlerde kadın haklarının yasallaşma süreci oldukça zordur. Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Atatürk'ün belirlediği yol haritası doğrultusunda gerçekleştirilen devrim yasalarıyla kadın hakları güçlü ve yasal bir temele kavuşmuştur" diye konuştu.

"Anayasamızda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan kapsamlı bir madde bulunuyor"

Fransa'daki kadınların Fransız İhtilali sonrasında yayımlanan eşitlik ve özgürlük beyannamesinde kendilerine yer verilmediğini fark ettiklerini hatırlatan Moroğlu, "Bu nedenle ihtilalden iki yıl sonra 'Kadın ve Yurttaş Hakları Beyannamesi'ni yazıp kürsüde okudular. Ancak maalesef bu metni yazan ve okuyan üç kadın giyotinle idam edildi" dedi.

Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinin anayasal güvence altında olduğuna dikkat çeken Moroğlu, Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan düzenlemeleri de hatırlatarak, şunları söyledi:

"Anayasamızda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan kapsamlı bir madde bulunuyor. 2004 yılında yapılan değişiklikle 'Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliği yaşama geçirmekle yükümlüdür' ifadesi eklendi. 2010 yılında ise devletin bu eşitliği hayata geçirmek için gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı."

"Kadınlar siyasette yeterince temsil edilmiyor"

Kadınların eğitim ve siyasetteki temsiline de değinen Moroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kadın nüfusunun büyük bölümünün ilköğretim mezunu olduğunu belirterek bu durumun düşündürücü olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsil oranının yaklaşık yüzde 18 olduğunu ifade eden Moroğlu, yerel yönetimlerde bu oranın daha da düşük olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kadınların siyasette yeterince yer aldığını söylemek mümkün değil" dedi. Kadına yönelik şiddet konusuna da dikkat çeken Moroğlu, 2022 yılında erkekler tarafından 294 kadının öldürüldüğünü, 297 kadın ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. "Şiddet öğrenilen bir davranıştır, dolayısıyla önlenmesi de mümkündür" diyen Moroğlu, kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesini amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Moroğlu, 2021 yılında sözleşmeden çekilmenin üzücü olduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Mükafat Yaman duygularını, "Nazan Moroğlu'nun söyleşisine katıldım ve kitabımı imzalattım. Beşiktaş Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" sözleriyle dile getirdi.

Söyleşiye katılan ve 30 yıldır Dikilitaş'ta yaşadığını belirten Asiye Yağan ise "Nazan Hanım'ı uzun süredir takip ediyoruz. Burada bilmediğimiz pek çok detayı öğrenme fırsatı bulduk. Beşiktaş Belediyesi'ne bu tür etkinlikleri düzenlediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Diğdem Çiçek, Moroğlu'na plaket ve çiçek takdim etti. Moroğlu, "Devrim Yasamız Medeni Kanun 100 Yaşında" adlı kitabını katılımcılar için imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.