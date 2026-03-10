Nazan Moroğlu Beşiktaş'ta Kadın Haklarını Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazan Moroğlu Beşiktaş'ta Kadın Haklarını Anlattı

10.03.2026 12:01  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde Av. Nazan Moroğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Moroğlu, kadın haklarının tarihsel gelişimi ve Türkiye'deki kadınların siyasetteki temsili üzerine önemli bilgiler paylaştı.

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin ilk kadın hukuku uzmanı Av. Nazan Moroğlu'nun katılımıyla Beltaş Kitap Kafe'de bir söyleşi düzenledi. Moroğlu, etkinlikte kadın haklarının Türkiye'deki ve dünyadaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler paylaştı.

Beşiktaş Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin sonuncusu, Beltaş Kitap Cafe'de gerçekleştirilen söyleşi ile tamamlandı. Av. Nazan Moroğlu, "Devrim Yasamız Medeni Kanun 100 Yaşında" adlı kitabının imza ve söyleşi gününde kitapseverlerle bir araya geldi.

Kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında değerlendirmelerde bulunan Moroğlu, "Cumhuriyet'in kuruluşunu ele almadan kadın haklarından söz etmek mümkün değil. Osmanlı'nın son dönemlerinde batılılaşma hareketleriyle kadın hakları alanında bazı gelişmeler yaşansa da dine dayalı kurallarla yönetilen devletlerde kadın haklarının yasallaşma süreci oldukça zordur. Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Atatürk'ün belirlediği yol haritası doğrultusunda gerçekleştirilen devrim yasalarıyla kadın hakları güçlü ve yasal bir temele kavuşmuştur" diye konuştu.

"Anayasamızda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan kapsamlı bir madde bulunuyor"

Fransa'daki kadınların Fransız İhtilali sonrasında yayımlanan eşitlik ve özgürlük beyannamesinde kendilerine yer verilmediğini fark ettiklerini hatırlatan Moroğlu, "Bu nedenle ihtilalden iki yıl sonra 'Kadın ve Yurttaş Hakları Beyannamesi'ni yazıp kürsüde okudular. Ancak maalesef bu metni yazan ve okuyan üç kadın giyotinle idam edildi" dedi.

Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinin anayasal güvence altında olduğuna dikkat çeken Moroğlu, Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan düzenlemeleri de hatırlatarak, şunları söyledi:

"Anayasamızda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan kapsamlı bir madde bulunuyor. 2004 yılında yapılan değişiklikle 'Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliği yaşama geçirmekle yükümlüdür' ifadesi eklendi. 2010 yılında ise devletin bu eşitliği hayata geçirmek için gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı."

"Kadınlar siyasette yeterince temsil edilmiyor"

Kadınların eğitim ve siyasetteki temsiline de değinen Moroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kadın nüfusunun büyük bölümünün ilköğretim mezunu olduğunu belirterek bu durumun düşündürücü olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsil oranının yaklaşık yüzde 18 olduğunu ifade eden Moroğlu, yerel yönetimlerde bu oranın daha da düşük olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kadınların siyasette yeterince yer aldığını söylemek mümkün değil" dedi. Kadına yönelik şiddet konusuna da dikkat çeken Moroğlu, 2022 yılında erkekler tarafından 294 kadının öldürüldüğünü, 297 kadın ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. "Şiddet öğrenilen bir davranıştır, dolayısıyla önlenmesi de mümkündür" diyen Moroğlu, kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesini amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Moroğlu, 2021 yılında sözleşmeden çekilmenin üzücü olduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Mükafat Yaman duygularını, "Nazan Moroğlu'nun söyleşisine katıldım ve kitabımı imzalattım. Beşiktaş Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" sözleriyle dile getirdi.

Söyleşiye katılan ve 30 yıldır Dikilitaş'ta yaşadığını belirten Asiye Yağan ise "Nazan Hanım'ı uzun süredir takip ediyoruz. Burada bilmediğimiz pek çok detayı öğrenme fırsatı bulduk. Beşiktaş Belediyesi'ne bu tür etkinlikleri düzenlediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Diğdem Çiçek, Moroğlu'na plaket ve çiçek takdim etti. Moroğlu, "Devrim Yasamız Medeni Kanun 100 Yaşında" adlı kitabını katılımcılar için imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Türkiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazan Moroğlu Beşiktaş'ta Kadın Haklarını Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:50:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Nazan Moroğlu Beşiktaş'ta Kadın Haklarını Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.