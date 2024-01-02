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Beşiktaş'ta İETT otobüsü panelvana çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İETT otobüsü panelvana çarptı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, İETT otobüsü panelvana çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Otobüsün yolu kapatması nedeniyle trafik durdu. Kaza sonrası otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Beşiktaş\'ta İETT otobüsü panelvana çarptı: 2 yaralı
02.01.2024 - 20:13,
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BEŞİKTAŞ'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförün kontrolünden çıkarak yanlamasına kayan İETT otobüsü, karşı yönden gelen panelvana çarptı. Otobüsün duvara çarparak durabildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle caddede iki yönden de trafik dururken hasta taşıyan bir ambulans kaldırımdan ilerlemek zorunda kaldı.

Kaza, Ulus Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. iddiaya göre, Taksim-Ortaköy güzergahında sefer yapan 34 HO 2470 plakalı İETT otobüsü şoförü C.S. Ortaköy yönüne ilerlediği sırada, önüne çıkan 34 GL 3470 plakalı panelvana çarpmamak için manevra yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün kontrolünden çıkan otobüs, yanlamasına kaymaya başladı. Şoförün tüm çabalarına rağmen panelvana ön tarafından vuran otobüs, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından duvara çarparak durabildi. Kazada, otobüs şoförü ile panelvandaki yabancı uyruklu yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle cadde iki yönden de trafiğe kapandı. Ortaköy'den Ulus yönüne gitmek isteyen sürücüler, polisin yönlendirmesiyle alternatif yollara yöneldi. Aynı yöne gitmek isteyen diğer İETT otobüsleri ise yolun açılmasını bekledi. Bekleyişin uzun sürmesi nedeniyle otobüslerdeki yolcular inerek yürümek zorunda kaldı.

Otobüs yaklaşık 2 saat sonra vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otobüsün kaldırılma çalışmaları sürerken, Ortaköy yönüne hasta götüren bir ambulans görevlilerin yardımıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Otobüsün çarptığı panelvanın şoförü Adnan Orak "Yokuştan yukarı doğru gidiyordum. İETT otobüsü hızlı geliyordu. Bizi öldürecekti yani. Yolcum kolundan şikayetçiydi, hastaneye gönderdik. Hayati tehlikesi yok. İETT otobüsünün şoförünün de kolu çıkmıştı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Taksim, İETT, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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