Beşiktaş\'ta iş insanı darbedildi, şüpheliler gözaltına alındı

BEŞİKTAŞ'ta İş insanı Yasemin Sadıkoğlu'nun bir gece kulübünde darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sadıkoğlu'nu darbeden şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, 20 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Saldırıda saçları kopan Sadıkoğlu, polis merkezine giderek saldırıyı gerçekleştiren kadından ve mekanın yöneticilerinden şikayetçi oldu. Darp olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, Sadıkoğlu'nun darp edildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yasemin Sadıkoğlu emniyetteki ifadesinde, eğlence mekanında lavaboya giden arkadaşını beklediği esnada daha önce tanımadığı bir kadının arkadan saçlarını çekerek saldırdığını, daha sonra mekanda bulunanların şahsı uzaklaştırdıklarını ancak iş yeri yetkilisi A.Y.K.'nın da kendisini dışarı çıkardığını söyledi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren N.K. (30) ve D.K. (34) isimli kadınlar ile mekanın yöneticisi A.Y.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.