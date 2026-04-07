İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralandı

07.04.2026 15:25
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail konsolosluğu önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 polis hafif yaralanırken, 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı, teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve siyasilerden tepkiler geldi.

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail konsolosluğu önünde öğle saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis hafif yaralandı ve 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini ve birinin dini istismar eden örgütle bağlantısı olduğunu açıkladı. Vali Davut Gül ise 1 teröristin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını belirtti.

Olayın ardından siyasilerden peş peşe mesajlar paylaşıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, devletin her türlü tehdide karşı mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teröre geçit vermeyeceklerini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın başlatıldığını ve savcıların olay yerinde incelemelere başladığını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralı polislerin tedavisinin devam ettiğini belirterek acil şifalar diledi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör saldırısını lanetleyerek devletin mücadele kararlılığını vurguladı.

