Beşiktaş'ta Kaza: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Beşiktaş'ta Kaza: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

20.05.2026 11:18
Beşiktaş'ta meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı, üniversite öğrencisi Betül Koruğ yaşamını yitirdi.

BEŞİKTAŞ'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada, üniversite öğrencisi Betül Koruğ (22) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Koruğ'un Beyoğlu'nda özel bir üniversitede Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Kaza, 18 Mayıs Pazartesi saat 04.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Kıvanç G. yönetimindeki 34 GPP 245 plakalı otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CAH 206 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan Muhammed Ö.'nün sağ diz ve sol kolunda kırıklar oluştuğu, Ferhat B.'nin vücudunda kırıklar bulunduğu, Yiğit D.'nin ise kafa ve sırt ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi.

4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada Arif Kıvanç G.'nin iki bacağında kırık bulunduğu, Mert D.'nin ise ellerinde kırık olduğu ve her 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tuğba Ö.'nün kafa bölgesinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Türkalp E.'nin ise bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. Nilsu P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GPP 245 plakalı otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen 34 CAH 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor.

ÜNİVERSİTE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Betül Koruğ'un eğitim gördüğü özel üniversiteden yapılan açıklamada, "Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Betül Koruğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

