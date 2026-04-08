Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Çatışma - Son Dakika
Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Çatışma

08.04.2026 23:11
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada 1 saldırgan ölü, 12 gözaltı var. Keşif görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Levent'te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada şüphelilerin saldırıdan önce olay yerinde keşif yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı. Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan saldırganların hastanede sorgusunun yapıldığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

 Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 5 kişinin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyla ilişkisi bulunan 6 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin ise Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, şüphelilerin daha önce olay yerine iki kez keşif için geldiğini belirledi. Şüphelilerin 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bunun üzerine ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen şüphelilerin keşif yaptığı anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yapılan incelemelerde şüphelilerin olay yerine keşif için geldikleri aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp saldırıyı düzenledikleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güvenlik, İsrail, Güncel, Suç, Son Dakika

