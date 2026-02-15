Beşiktaş'ta Park Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika
Beşiktaş'ta Park Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı

15.02.2026 10:09
Park meselesi yüzünden çıkan kavgada Erdoğan Ş., Ferşat Tellioğlu'nu vurdu, Tellioğlu hastanede hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu'nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darbettiği Erdoğan Ş. ve onu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdoğan Ş., A.B.(28), V.A.(32) ve C.A.(39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.A.(62) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdoğan Ş.'nin ifadesinde "Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkarttım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darbedildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbelerin ardından hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tellioğlu'nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. gözaltına alındı. Erdoğan Ş.'nin Tellioğlu'nu vurduğu silah ele geçirilirken, saldırganın evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Park etme kavgasını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu'nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdığı analr görülüyor. Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.'nin tekme ve yumruklarla darbedildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'DAYAK YİYECEĞİMDEN KORKTUĞUM İÇİN ATEŞ AÇTIM'

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Ş., A.B., V.A. ve C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdoğan Ş.'nin ifadesinde, "Arabayı çekin dedim. Kornaya bastım yolu açın geçeyim dedim tartışmaya başladık. Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

