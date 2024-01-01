Beşiktaş\'ta Polis Denetiminde Sürücü Polise Direndi

BEŞİKTAŞ'ta polisin yılbaşı denetimleri sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşları polise zor anlar yaşattı. Polisin güçlükle durdurduğu otomobilin sürücüsü, araçtan inmemek için uzun süre direndi. Otomobilin içerisindeki tartışma dışarda da devam etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı tedbirleri kapsamında Ortaköy'de yaptıkları denetimde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı. Denetim noktasına giren otomobilin kadın sürücüsü durmayınca, otomobili çevreleyen polisler camı yumruklayarak defalarca kere uyarıda bulundu. Otomobil polisler tarafından güçlükle durdurulurken, bu kez de otomobil sürücüsü araçtan inmemek için direndi. Polis ekipleri, sürücüye "Kontağı kapatın ve aşağı inin" şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen olumsuz yanıt aldı. "Siz beni tehdit ettiniz" diyerek polise tepki gösteren sürücü, "Durmazsan seni döverim dedi bana" şeklinde bir bahane ile aracın kontağını kapatmayarak polise uzun süre direndi.

KADIN POLİSLER İKNA ETTİ

Sürücünün uzun süre direnmesi üzerine kadın polis memuru istendi. Sürücü, kadın polislerin çabaları ile ikna edildi. Bu kez de alkol testinden önce sürücü ve yanındaki arkadaşları polisle tartıştı. Sürücünün arkadaşı, "Ayıp denen bir şey var. Almanya'da böyle polis yok. Böyle polis olamazsınız" şeklinde tepki göstererek polis memurlarının üzerine yürüdü. Araya kadın polisler girdi.

Uzun süren tartışmaların ardından sürücünün alkol testi gerçekleştirildi. Sürücünün alkolü çıkmazken, ehliyetsiz olduğu ve otomobilin sigortasının olmadığı belirlendi. Sürücüye uygulanan cezanın ardından otomobil otoparka çekildi.

Polisin denetimi sabah saatlerine kadar sürdü.