 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta Polis Denetiminde Sürücü Polise Direndi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Polis Denetiminde Sürücü Polise Direndi

Beşiktaş'ta yapılan yılbaşı denetimlerinde 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü ve yanındaki arkadaşları polise zor anlar yaşattı. Polisin güçlükle durdurduğu araçtan inmeyen sürücü, uzun süre direndi. Tartışma içeride ve dışarıda devam etti. Kadın polis memurlarının ikna çabaları sonucunda sürücü durdu. Alkol testi sonucunda sürücünün alkollü olmadığı ancak ehliyetsiz olduğu ve aracın sigortasının olmadığı tespit edildi. Sürücüye ceza uygulandı ve araç otoparka çekildi. Polis denetimi sabah saatlerine kadar devam etti.

Beşiktaş\'ta Polis Denetiminde Sürücü Polise Direndi
01.01.2024 - 04:33,  Güncelleme: 04:35
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'ta polisin yılbaşı denetimleri sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşları polise zor anlar yaşattı. Polisin güçlükle durdurduğu otomobilin sürücüsü, araçtan inmemek için uzun süre direndi. Otomobilin içerisindeki tartışma dışarda da devam etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı tedbirleri kapsamında Ortaköy'de yaptıkları denetimde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı. Denetim noktasına giren otomobilin kadın sürücüsü durmayınca, otomobili çevreleyen polisler camı yumruklayarak defalarca kere uyarıda bulundu. Otomobil polisler tarafından güçlükle durdurulurken, bu kez de otomobil sürücüsü araçtan inmemek için direndi. Polis ekipleri, sürücüye "Kontağı kapatın ve aşağı inin" şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen olumsuz yanıt aldı. "Siz beni tehdit ettiniz" diyerek polise tepki gösteren sürücü, "Durmazsan seni döverim dedi bana" şeklinde bir bahane ile aracın kontağını kapatmayarak polise uzun süre direndi.

KADIN POLİSLER İKNA ETTİ

Sürücünün uzun süre direnmesi üzerine kadın polis memuru istendi. Sürücü, kadın polislerin çabaları ile ikna edildi. Bu kez de alkol testinden önce sürücü ve yanındaki arkadaşları polisle tartıştı. Sürücünün arkadaşı, "Ayıp denen bir şey var. Almanya'da böyle polis yok. Böyle polis olamazsınız" şeklinde tepki göstererek polis memurlarının üzerine yürüdü. Araya kadın polisler girdi.

Uzun süren tartışmaların ardından sürücünün alkol testi gerçekleştirildi. Sürücünün alkolü çıkmazken, ehliyetsiz olduğu ve otomobilin sigortasının olmadığı belirlendi. Sürücüye uygulanan cezanın ardından otomobil otoparka çekildi.

Polisin denetimi sabah saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Polis Denetiminde Sürücü Polise Direndi - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 05:49:04. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Polis Denetiminde Sürücü Polise Direndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement