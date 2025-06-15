Beşiktaş\'ta Silahlı Kavga: Zanlı Kapıkule\'de Yakalandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki lüks otelin terasında iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan zanlı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Vişnezade Mahallesi'ndeki otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada 8 suç kaydı bulunan A.K. (35), tabancayla ateş etti.

Kavgada B.K. (33) ile A.K. (32) yaralandı. Yaralılardan B.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

A.K. ve yaralanan kardeşi A.K. ile olay yerinden kaçtı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polis ekipleri, yaralı A.K'yi evinde yakalayarak hastaneye kaldırdı.

Silahlı kavgaya karışan A.K, yanındaki Y.D. ile Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar, İstanbul'dan gelen polis ekibine teslim edildi.