Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Operasyonu
04.08.2025 11:40
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Etiler'de 86 gram kokain ele geçirildi, Zeytinburnu'ndaki dükkanda 93 gram daha bulundu.

BEŞİKTAŞ Asayiş Büro Amirliği ekipleri Etiler'de şüphe üzerine durdurduğu bir aracın torpidosunun arkasındaki bölümde kokain ele geçirdi. Çalışmalarını derinleştiren polis, şüphelilerin uyuşturucu aldığı Zeytinburnu'ndaki kaportacı dükkanına operasyon düzenledi. Silahlarını çekerek baskın yapan polis, şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra dükkanda arama yaptı. Tuvalete döküldüğü tespit edilen kokaine polis tarafından el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Etiler'de bir caddede 19 Mart'ta saat 20.45 sıralarında uygulama yapmaya başladı. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 35 BFS 973 plakalı otomobili durdurdu. Aracın sürücüsü Kayhan Mert S.'yi (25) ve kardeşi M.Y.S.'nin (15) üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunamazken, iki kardeşin tedirgin hareketleri polisi şüphelendirdi. Polis bunun üzerine araçta arama yapmaya başladı. Yapılan incelemede torpidonun arka kısmındaki bölüme gizlenmiş 86 gram kokain ele geçirildi.

POLİS DÜKKANI SİLAH ÇEKİP BASTI

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan iki kardeş uyuşturucuyu Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde bir dükkandan aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaportacı dükkanına operasyon düzenledi. Silahlarını çeken polis, içeride bulunan şüpheli Mert D.'yi (29) etkisiz hale getirdi. Dükkanda arama yapan polis, kokainin tuvalete döküldüğünü tespit etti. Eldiven giyen polis tuvaletten 93 gram kokain çıkardı.

KOKAİNİ TUVALETE GİZLEMİŞLER

Ayrıca dükkanda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 90 adet mermi, hassas terazi ve 7 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan Mert D., Kayhan Mert S. ve kardeşi M.Y.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mert D. ve Kayhan Mert S. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. M.Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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