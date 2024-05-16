Beşiktaş\'taki gece kulübü yangınıyla ilgili 13 şüpheli hakkında soruşturma izni verildi

Güncel

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gece kulübünün ruhsatında imzası bulunan dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsat denetim müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye zabıta amirinin de olduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma izni verdi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerinin yangında ihmallerinin olup olmadığının araştırılabilmesi için kanun gereği İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendi.

Savcılığın talebini değerlendiren valilik, aralarında dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şerbet, Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz ile ruhsatta imzası bulunan belediyedeki diğer kamu görevlileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde çalışan 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Valiliğin karar yazısında, Savio Turizm İşletmeciliğin içkili restoran ve gece kulübü açmak için 13 Ekim 2006'da Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Müdürlüğüne başvurduğu, belediyenin ruhsat talep edilen yerin iskanlı olduğuna dair yanıt verdiği, İBB İtfaiye Destek Hizmetlerinin 7 Kasım 2006'da düzenlediği yangın raporunda iş yerinde 2 çıkış kapısı bulunduğu ve alınan koruyucu önlemlerin yeterli olduğunun bildirildiği ancak 1500 metrekare alanın 750 metrekare olarak belirtildiği kaydedildi.

Binaların yangından korunması için yönetmeliğe göre, kişi sayısı 500'ü aşan alanlarda çıkış kapısının en az 3 olması gerektiği ama itfaiye raporunda 750 metrekare gösterilen alanda dahi 2 çıkış kapısı olduğu anlatılan yazıda, bu nedenle yangın bakımından incelenen iş yerlerine ait muayene raporunun mevzuata uygun olmadığı vurgulandı.

Yazıda, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz'un ifadesine yer verilerek, söz konusu mekana gittiklerinde iş yeri sahibi tarafından karşılandıklarını, iş yerinin büyüklüğünü kendilerini karşılayan kişilerin beyanına göre rapora yazdıklarını ve yangın önlemlerinin kontrolünü iş yerine gittiklerinde test etme imkanlarının olmadığını anlattığı bildirildi.

Rapor düzenlenirken iş yeri büyüklüğünün iş yeri sahibinin beyanıyla değil, görevli memur tarafından bizzat ölçüm yapılarak hesaplanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Şirket tarafından 13 Ekim 2006'da içkili restoran ve gece kulübü, daha sona ise restoran kafe bar açmak istediklerine dair belediyeye başvuruda bulunulduğu, başvuru formunda mekan alanının 1500 metrekare olarak beyan edildiği, itfaiye raporunda 750 metrekare ibaresinin kabul edildiği, belediyenin ise 5 Temmuz 2007'de 900 metrekare kullanım alanlı içkili lokanta olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği belirtildi.

Yazıda, iş yeri ilk açıldığı günden bu yana diskotek tarzında faaliyet göstermiş olmasına rağmen belediye tarafından içkili lokanta ruhsatı verildiği kaydedildi.

Gümüş Turizm Dış Ticaret Şirketi tarafından 19 Ağustos 2011'de dilekçeyle iş yerinin ruhsatının diskotek olarak düzenlenmesinin talep edilmesi üzerine diskotek olarak faaliyet gösterebilmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, bu ruhsat verilirken faaliyet konusu ve kullanım alanı değişmesine rağmen belediyenin 7 Kasım 2006'daki yangın raporunun yeterli görüldüğü bildirildi.

Belediyenin ruhsatları denetlemediği ortaya çıktı

Yazıda, 2020'de ise diskotek olarak alınan mekanın ruhsatının Kovid-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirleri delmek amacıyla 500 metrekare kullanım alanlı müstakil içkili lokanta ruhsatına çevrildiği ifade edildi.

Ruhsat dosyasında 2007'den bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyet konulu ruhsatlar olduğu ve Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verildiği aktarılan yazıda, ruhsatlar verildikten sonra ve öncesinde belediyenin denetlediğine ilişkin yazı bulunmadığı ifade edildi.

Olayın geçmişi

Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Şen (65), iş yerinin ortakları Mehmet Menduh Ceylan (45), Şahzade Şekergümüş (50) ve Fatma Dörtgül, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman Erdem (47), metal işleri firma sahibi Çağatay Altunel (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi Dursun Çelik ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi Sibel Çelik de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesi'ndeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.