Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

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Beşiktaş’ta İETT otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı, 3 işçi ile 2 yolcunun yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı, 3 işçi ile 2 yolcunun yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

İETT OTOBÜSÜ İŞ MAKİNESİNE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, 12 Eylül Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin K. (29) yönetimindeki U2 sefer sayılı, 34 HO 2425 plakalı İETT otobüsü, bölgede çalışma yapan Dursun Ü. (38) yönetimindeki 34 0017 14159 plakalı iş makinesine arkadan çarptı. 

Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Kazada kaldırımda çalışan işçiler Ömer Ç. (26), Deniz T. (27) ve Mehmet Ç. (41) ile otobüste yolculuk yapan Hatice Ç. (53) ve Gülten H. (53) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yaralılardan Ömer Ç., Mehmet Ç. ve Gülten H., Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Deniz T. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hatice Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Otobüs şoförü Sezgin K. ile iş makinesi sürücüsü Dursun Ü., polis merkezine götürüldü. Kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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