Besni'de Selden Kurtarılan 4 Çiftçi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni'de sel sularına kapılan 4 çiftçi, mağaraya sığınarak kurtarıldı ve sağlıkları iyi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sel sularına kapılıp, yüzerek mağaraya sığınan 4 çiftçi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Besni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Dikilitaş köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile 4 çiftçi, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçmek istedi. Karşıya geçiş yapmak istedikleri esnada sel sularına kapılan traktördeki M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U., araçtan atlayıp, kendi imkanlarıyla yüzerek bir mağaraya sığındılar. 4 çiftçinin yardım talebi sonrasında bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından 4 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Çiftçiler, sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edildi. 4 çiftçinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 00:35:12. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.